德国联邦议会走向与中国对抗的道路

世卫组织

据德国《世界报》报道，德国红绿灯联盟的议会党团和在野党联盟党议会党团共同要求由舒尔茨领导的联邦政府支持台湾加入世界卫生组织。该倡议针对的是中国的“政治权力游戏”。北京可能会将这一倡议视为挑衅。

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交通灯联盟的议会党团和基民盟/基社盟议会党团在一项联合动议中，呼吁重又让台湾加入世界卫生组织。在倡议书中，议员们要求政府在德国的世卫组织成员资格框架内，努力让台湾的卫生部和卫生当局代表以观察员身份参加世卫大会，并允许他们在世卫组织的其他机构中获得观察员地位。该动议预计将在本周四的联邦议院全体会议上获得通过。

在联邦议会做出向乌克兰运送重武器的决定后，这是在短时间内，联邦议会向政府发出第二个外交政策指示。在乌克兰问题上，决定是针对俄罗斯的。在台湾问题上，德国联邦议院现在走向了与中国对抗的路线。

直到2016年，台湾被允许以观察员身份参加世卫大会，并可部分参与世卫组织的技术简报、机制和活动。在中华人民共和国的干预下，这种情况发生了变化。中国按照其一个中国政策，确保台湾自2017年以来被排除在外。

事实上，政治独立的台湾正面临着来自中华人民共和国及其统一要求的越来越大的压力。除了军事威胁外，北京还使用经济和政治手段，以及网络攻击和造谣运动。北京也阻止台湾成为世卫组织的成员。

自民党议会党团外交政策发言人Ulrich Lechte向《世界报》表示，“全球健康和大流行病控制问题不是北京政治权力游戏的正确框架。”台湾虽然在外交上处于孤立状况，但在控制新冠病毒大流行方面做出了重要贡献，捐赠了口罩，氧气发生器和疫苗等医疗用品。“台湾也可以在世卫组织中做出重大贡献。世卫组织在中国的压力下，拒绝援助提议议，是不负责任的。这必须改变。”

根据德国科学和政治基金会（Stiftung Wissenschaft und Politik）最近的分析，台湾在东亚的地缘政治动态中具有巨大的重要性：“在地缘战略上，是限制中华人民共和国进入太平洋的第一岛链的一部分，在经济技术上是一个主要的微芯片生产国。” 在自由民主与威权社会秩序的全球系统性冲突中，台湾 “作为一个巩固的、多元化的民主和政治上对抗中华人民共和国威权制度的模式，占据了突出地位”。

德国政府致力于一个中国政策，其中不包括对台湾的外交承认。尽管如此，仍有回旋余地，以加强与台湾的关系，并对抗中国恐吓台湾的政策。由社民党、绿党、自民党和基民盟/基社盟提出的关于台湾加入世卫组织的联合动议，就是为了做到这一点。