欧盟为乌克兰重建提议追加90亿欧元额外援助

援助乌克兰

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）5月18日提议于今年向乌克兰提供多达90亿欧元额外援助，协助基辅应付战争摧残。欧盟执委会一位官员表示，欧盟将在市场上筹集这笔钱，并以贷款形式提供给乌克兰。

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法新社报道：范德赖恩在一份广播声明中还表示，无论战争何时结束，现在该思考重建乌克兰问题，并表示欧盟“在领导这项重建工作上具有战略利益”。她说，其他国家和国际机构也该参与重建计画。

范德赖恩说，欧盟的重建资金应该附带条件，即乌克兰承诺进行必要改革，以达成有朝一日加入欧盟的目标。欧盟资金将集中用于对抗腐败、建立治理能力和法治、确保法官独立性以及坚持欧盟实现绿色和数位化转型的雄心。

范德赖恩说：“这些投资将帮助乌克兰摆脱（俄罗斯总统）普京军队带来的破坏，变得更强大、更有韧性。”

范德赖恩表示，乌克兰战争也显露欧盟“多年来国防开支不足”问题，现在必须扭转这一局面。随著欧盟转移对俄罗斯化石燃料供应的依赖，欧盟正加快脚步、解决本身能源脆弱性问题。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）5月13日曾经表示，欧盟承诺再向乌克兰提供五亿欧元（约为5.2亿美元）的军事援助，从而使欧盟向乌克兰提供的军事援助总额增加到20亿欧元。