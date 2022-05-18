芬兰与瑞典敦促北约尽快批准加入北约

芬兰/瑞典/土耳其/北约

瑞典和芬兰于周三正式联合提交了加入北约的申请，.芬兰总理周三在罗马表示，芬兰和瑞典希望其北约成员资格 "尽快 "得到批准，但没有提及威胁要阻挠的土耳其。芬兰官方说，尽快开展批准程序是对芬兰和瑞典安全的最好保证。

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据芬兰总理桑娜-马林18日周三在罗马表示，芬兰和瑞典希望其北约成员资格 "尽快 "得到批准，但没有提及威胁要阻挠的土耳其。

据芬兰总理桑娜-马林称，"一些问题仍然需要解决"，但 "我们希望确保每个北约成员国尽快批准我们的申请。"桑娜-马林是在意大利总理马里奥-德拉吉会晤后还说：“尽快开展批准程序是对芬兰和瑞典安全的最好保证。”

据意大利总理马里奥-德拉吉说，作为大西洋联盟的成员，意大利将 "在这个过渡时期支持芬兰和瑞典"。"他说：“我们希望加快内部程序，使成员资格尽快生效。”

瑞典和芬兰于周三正式联合提交了加入北约的申请，但土耳其像联盟30个成员中的每一个一样必须得到土耳其的批准，目前土耳其坚持拒绝让芬兰与瑞典加入。

法新社说，土耳其总统埃尔多安指责瑞典和芬兰不批准被土耳其指控为库尔德工人党等 "恐怖组织 "成员的引渡请求，或冻结对土耳其的武器出口。

北约组织理事会今天称正在进行磋商，试图克服安卡拉的反对。