回应法德？乌克兰申请加入欧盟抱怨受二等待遇

乌克兰/欧盟

乌克兰外交部长库莱巴今天周四批评欧盟某些国家在乌克兰加入欧盟的问题上给予 "二等待遇"。德国总理朔尔茨几分钟前刚刚表示，他不赞成给乌克兰加入欧盟 提供"捷径"。此前法国总统马克龙曾表示，乌克兰加入欧盟将是长时间漫长程序。

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乌克兰外交部长库莱巴Dmytro Kouleba周四谴责 "某些欧洲国家的首都 "在乌克兰加入欧盟的问题上给予的 "二等待遇"。库莱巴在推特上说："一些欧盟国家的首都近年来在乌克兰的欧盟前景上实行的战略模糊已经失败，必须停止。"库莱巴指此一 "二等待遇"伤害到乌克兰人。

法新社说，德国总理朔尔茨几分钟前曾表示，他不赞成给乌克兰提供加入欧盟的 "捷径"。朔尔茨是在对德国联邦议院议员的一次演讲中说，"（乌克兰）加入欧盟的道路上没有捷径，这对长期以来希望加入欧洲集团的六个西巴尔干国家来说是公平的必要条件"。朔尔茨还说，法国总统马克龙也正确地强调，加入进程不是几个月或几年的问题。

在5月9日的欧洲日演讲中，马克龙曾强调，被俄罗斯入侵的乌克兰已经是 "我们欧洲联盟的核心一员。但基辅渴望的加入欧盟的过程 "将需要几年，实际上是几十年"。马克龙提议建立一个 "新的欧洲政治组织"，接纳乌克兰等申请加入欧盟的国家。

法新社说，这一观点让基辅感到惊讶，乌克兰总统泽连斯基上周三提醒法国，"我们不能被远远推开"。泽连斯基说，"这就像一张桌子，全家人都在一起，你被邀请了，但你还没有得到一张椅子。我认为这是不公平的。"

乌克兰外长库莱巴稍后第二天说，"对我们来说，为乌克兰保留这个位置（在欧盟）是非常重要的。"