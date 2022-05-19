复旦大学在匈牙利建分校 可能柳暗花明了

匈牙利/中国/复旦大学分校

匈牙利宪法法院18日稍晚驳回了首都布达佩斯市长办公室提出的公投要求。匈牙利布达佩斯市长办公室不希望按照被指是民族主义的总理维克多-欧尔班的决定，开办欧洲有史以来第一所中国大学。

广告 继续浏览后续

匈牙利宪法法院称，根据宪法，不能就签署的国际条约产生的义务举行国家公民投票。"高等法院在官方的网站上发表一份声明。

据法新社说，这座由反对派治辖的城市希望询问居民，他们是支持还是反对废除去年为匈牙利和中国之间的建造复旦大学分校的协议开绿灯的法律。

布达佩斯市长Gergely Karacsony在脸书上发文回应，承诺将继续为 "让居民对此事有发言权 "而奋斗。他批评说，宪法法院的大多数成员 "显然符合 "民族主义总理维克多-欧尔班的政治期望。

中国与匈牙利两国希望在欧盟范围内建立上海复旦大学有史以来的第一个分校，匈牙利政府称这将使成千上万的学生获得高质量的学位。

但该项目的批评者认为复旦分校将是北京扩大影响力的一种方式，并警告将对学术自由带来威胁。布达佩斯曾发生数几千人示威，要求放弃该计划。

法新社说，布达佩斯市政厅也不愿意放弃多瑙河附近的土地，这些土地原本打算用来建造学生宿舍。布达佩斯市政府还谴责了该复旦大学分校计划抬高了纳税人的成本。

建造复旦大学分校项目最初定于2024年，但已被推迟，预计匈牙利政府将在今年年底前详细说明准备工作情况和建筑预算的初步细节。根据Direkt36.hu网站泄露的机密文件，该项目估计将耗资15亿欧元，主要由中国向匈牙利提供的13亿欧元的贷款支付。