德国总理朔尔兹表示应帮助乌克兰重建，但在不支持特别照顾乌克兰入欧盟持

德国

德国总理朔尔兹5月19日表示，欧盟须找到「迅速且务实」方法帮助基辅，他提议设立团结基金帮助重建。

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路透社和中央社报导，在欧盟领袖即将召开高峰会前，朔尔兹对德国国会发言表示，欧盟必须为了乌克兰战后重建做准备，借由设立一个团结基金来协助支应建设所需数百亿欧元支出。

朔尔兹说：「重建乌克兰遭到破坏的基础设施和让乌克兰经济复活，将花费数以百亿计欧元。欧盟必须开始为设立一个团结基金打基础，由欧盟和伙伴提供资金。」

但在乌克兰申请加入欧盟的问题上，朔尔兹说，乌克兰虽遭到俄罗斯侵略，但无法因此加快它加入欧洲联盟（EU）的速度。他还说，

朔尔兹拿法国总统马克龙的话作支持理由，表示说得对，加入欧盟并非只是几个月或几年的事，意味把焦点放在提供乌克兰务实且即刻的支持重要得多。

法新社报导，朔尔兹说「加入欧盟的道路没有捷径」，如果提供乌克兰例外，对于同样寻求加入欧盟的巴尔干半岛西部国家并不公平。「加盟程序不是只有几个月或几年的事。」

朔尔兹 4月曾鑑于俄罗斯攻打乌克兰掀起「新时代」，而呼吁让西巴尔干国家加入欧盟的速度加快。

欧盟领袖去年10月在斯洛维尼亚召开高峰会时，仅在声明中重申会「致力于扩大联盟的程序」，令6个候选国失望。

这些国家包括阿尔巴尼亚、波士尼亚、塞尔维亚、蒙特内哥罗、北马其顿和科索沃，它们原本希望见到具体时间表。

朔尔兹今天表示：「这些国家多年来进行了密集的改革及加盟准备。」「这不只是关于我们是否对他们信守承诺的信誉问题。在今日更胜以往的是，他们的加盟也符合我们的战略利益。」

朔尔兹说，他本月底出席欧盟领袖峰会时，将表达「西巴尔干国家属于欧盟的明确讯息」。