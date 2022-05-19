美国驻乌克兰使馆搬回基辅开业

乌克兰/美国

美国周三重新开放了驻在基辅的大使馆，美国在基辅的大使馆在俄罗斯入侵乌克兰前于2月中旬被关闭。美国还宣布新派驻乌克兰大使。

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美国国务卿布林肯昨天宣布说，“我们正式恢复美国驻基辅大使馆的运作。” 布林肯在声明中说：“乌克兰人民在我们的安全援助下，面对俄罗斯非法入侵，捍卫了他们的祖国，因此，星条旗得以再次在大使馆上空飘扬。”

周三晚间，美国参议院还确认由职业外交官布里奇特-布林克担任该国新任驻乌克兰大使。自2019年前总统特朗普解除玛丽-约瓦诺维奇大使的职务以来，美国一直没有驻乌克兰的大使。尤瓦诺维奇后来成为特朗普第一次遭弹劾审判中的关键证人，该审判围绕特朗普暂停对乌克兰的军事援助展开。

参议院外交关系委员会主席、民主党人鲍勃-梅嫩德斯（Bob Menendez）在一条推文中说，他自豪地领导参议院迅速确认布林克为大使。布林克是几周前才被总统乔-拜登提名的。

2月14日，即俄罗斯入侵开始前十天，美国决定将美国驻乌克兰大使馆从基辅迁至靠近波兰边境的利沃夫，然后将使馆所有人员撤离该国。在4月24日访问基辅之后，布林肯和美国国防部长奥斯汀宣布，鉴于当地局势特别是基辅及其周围地区的局势改善，美国将逐步恢复在乌克兰的外交存在。

美国临时代办克里斯蒂娜-克维恩于5月2日返回利沃夫，并表示她希望在月底前回到首都。

布林肯说他已经为美国外交官采取了 "额外的措施来加强安全"，但没有提供进一步的细节。

法新社说，一些欧洲国家已经重新开放了他们在基辅的大使馆。