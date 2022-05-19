西班牙前国王避居海外近两年后回国引争议

西前国王回国

避居海外近两年的前国王胡安·卡洛斯一世19日晚乘私人飞机回国探亲，23日再返回他现在的常居地阿拉伯联合酋长国。现政府人士不希望卡洛斯住在马德里郊外较小的萨尔苏埃拉宫里。西班牙左翼联盟党“我们可以联盟”表示：“任何带着胡安·卡洛斯一世国王历史回到我们国家的人都英在边境被捕并被绳之以法”。

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胡安·卡洛斯一世现年84岁。2020年6月，西班牙最高法院启动对这位前国王所涉沙特阿拉伯高速铁路合约腐败案的调查。胡安·卡洛斯一世否认有任何违法行为。同年8月，他前往阿联酋阿布扎比，定居至今。

胡安·卡洛斯一世在位末期曝光的多起丑闻使西班牙王室声誉受到影响，包括国王女婿受腐败调查、他本人在西班牙金融危机时期前往海外猎象，促使胡安·卡洛斯一世于2014年6月退位，传位儿子费利佩六世。

西班牙王室方面说，前国王此行打算在西班牙西北部桑亨霍与亲属相聚，也会在首都马德里见国王费利佩六世。王室声明说，胡安·卡洛斯一世希望今后以“私人”行程“定期在西班牙探访亲友”。

英国广播公司报道，西班牙检方3月宣布放弃对前国王所涉三起腐败丑闻的调查后，胡安·卡洛斯一世给费利佩六世去信，称准备“适时”回国。西班牙政府当时回应，前国王有必要就经济丑闻向国民做出解释。