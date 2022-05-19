《解放报》：法国出现首例猴痘病例

首例猴痘病例

一种被称为猴痘的罕见疾病正在欧洲蔓延。继英国宣布发现确诊病例后，欧洲数个国家也发现确诊或疑似病例，且可能存在多条传播链。19日消息，巴黎大区发现首例猴痘病例。《解放报》率先披露了上述消息，但还需卫生局的确认。

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5月18日晚间，西班牙卫生大臣达莉亚斯报告称，西班牙国家微生物学中心对疑似猴痘感染病例身上采集的样本进行检测后，已确定7例阳性病例。马德里一名卫生官员称，这些患者可能需要住院接受治疗。

葡萄牙卫生部门18日确认了5例猴痘病例，且仍在调查15例疑似病例，这些病例均为男性，皮肤均有受损情况。

英国卫生部门同日也宣布，新增2例猴痘确诊病例。这2名患者与日前确诊的首例患者不同，均没有去过非洲。而5月7日发现的首例猴痘确诊病例曾从尼日利亚乘飞机返回英国。这意味着，英国目前或存在多条猴痘传播链。

除了欧洲，美国马萨诸塞州的卫生官员也报告了一例猴痘确诊病例，正在调查该病例是否与欧洲疫情相关。

英国天空新闻网此前报道称，猴痘病毒最早于1958年发现。刚果（金）于1970年发现首例人感染猴痘病毒的病例。猴痘病毒感染者的症状类似于天花患者。初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、淋巴肿大、打寒战和疲惫等。