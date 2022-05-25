乌克兰战争罪第一审判后 俄罗斯也酝酿审判乌军人

俄罗斯/乌克兰

2022年5月24日，俄罗斯入侵乌克兰的第90天，乌克兰东部顿巴斯地区索莱达镇的一家工厂遭轰炸。

俄罗斯官方媒体周三援引俄罗斯副外长安德烈-鲁登科的话说，一旦俄罗斯也审判遭拘押到乌克兰军人，俄罗斯才考虑与乌克兰进行囚犯交换。

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据俄罗斯副外长安德烈-鲁登科说："我们将在那些投降的乌克兰军人被审判并作出判决后才考虑这一切。在此之前，关于交换的讨论还为时过早。

法新社说，上周，乌克兰战略城市马里乌波尔的最后一批乌克兰守军投降，他们在巨大的Azovstal钢铁厂中躲藏并抵抗数周。据俄罗斯国防部称，近4000名乌克兰士兵在该港口城市被俘。

乌克兰当局希望组织交换战俘，但莫斯科一再表示，它认为其中至少有一些属于亚速团的战俘不是士兵，而是犯有战争罪的新纳粹主义分子。

上周六，俄罗斯议员和谈判代表列昂尼德-斯卢茨基说，莫斯科将 "研究 "用亚速战斗人员交换维克多-梅德韦丘克的可能性，梅德韦丘克是一名乌克兰政治家和富有的商人，据称与普京关系密切，4月中旬在乌克兰被捕。

然而，俄罗斯副外长鲁登科今天表示，没有考虑进行可能的交换。"不，我们没有在研究这个问题。他说：在外交部我们没有这些信息。

据亲俄分离主义领导人丹尼斯-普希林周二表示，自封的顿涅茨克共和国检察长办公室正在与莫斯科就审判乌克兰囚犯的法庭组成进行合作。他说："有必要让不同国家的代表最大限度地参与进来，"他声称，"一系列国家已经事先同意参与这个国际法庭"，但没有提供进一步细节。

但俄罗斯外交部副部长安德烈-鲁登科说他没有这方面的信息。