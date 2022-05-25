侵乌战争3个月：泽连斯基谴责西方仍没有团结应对

乌克兰/达沃斯

针对俄罗斯对乌克兰发动侵略战争已经有3个月的时间，乌克兰总统泽连斯基周三今天谴责西方国家在乌克兰战争中仍然缺乏团结应对。泽连斯基批评了匈牙利总理维克多-奥尔班的立场，奥尔班在现阶段不愿意对俄罗斯石油实施禁运。泽连斯基批评说，"匈牙利有问题！"

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）今天在瑞士达沃斯发表讲话，批评称， "我的问题是：在西方是否有团结统一的做法？我没有看到，"泽连斯基在瑞士达沃斯经济论坛的视频会议上感叹说，“乌克兰需要一个团结的欧洲的支持。”

泽连斯基说，“瑞典和芬兰加入北约，是否有团结的说法？没有。” 泽连斯基在达沃斯由乌克兰举办的今天的早餐会上说：“那么，西方是否团结了呢？ 没有。”泽连斯基说："我们的强项是国家内部的团结，现在则取决于西方的团结，要坚强并坚定地支持乌克兰，反抗俄罗斯。

据泽连斯基说：“当我们大家真正团结起来时，我们将对俄罗斯有优势。”

乌克兰总统泽连斯基说，他再次感谢美国总统拜登提供的400亿美元的新财政援助乌克兰的计划。

泽连斯基强调说："我们需要一个团结的欧洲的支持。" 泽连斯基批评了匈牙利总理维克多-奥尔班的立场，奥尔班在现阶段不愿意对俄罗斯石油实施禁运。泽连斯基批评说，"匈牙利有问题！"