俄罗斯/乌克兰

2022年5月21日乌克兰基辅一辆被击毁的俄罗斯坦克照片。

在俄罗斯军队在乌克兰的攻势增加强度态势下，俄罗斯议会周三废除了参军的年龄限制。法定层面上退休年龄以下即61.5岁的男性均可以被征入伍。消息没有提及俄罗斯人应征入伍的年龄下限。此前俄罗斯官方宣传新兵不会上前线。英国媒体报告俄罗斯侵乌损兵折将严重，可能约有3分之一投入乌战兵员死伤。斯科从未透露这些兵员损失的程度。

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俄罗斯通过法律废除参军的年龄限制。据法新社今天报道称，俄罗斯议会杜马（下院）网站援引议会议员安德烈-卡尔塔波洛夫的话说：“该法案的通过将吸引爱好军队的志愿者加入军队。”

至此，只有18至40岁的公民才被允许与军队签署第一份入伍合约。对于外国来说，这个参军年龄限制是18至30岁。

俄罗斯从现在起，任何未达到法定退休年龄（目前男性为61.5岁）的志愿者都有可能加入军队。

法新社说，俄罗斯军队正在乌克兰展开军事攻势，但军事进攻遭到了乌克兰的激烈抵抗，结果是俄罗斯遭受了重大的物质和人员损失，尽管莫斯科从未透露这些损失的程度。

俄罗斯在4月启动了2022年春季征兵工作，目的是将134500名年轻人送往军营，但当局保证不会将这些应征者送往前线。