北约秘书长：自由比自由贸易更重要，保护我们的价值观比利润更重要

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北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）5月24日受邀在瑞士达沃斯世界经济论坛发表主旨演讲时表示，如果各国用短期的经济利益来换取长期的安全，那就犯了一个错误。他强调：“自由比自由贸易更重要。保护我们的价值观比利润更重要。”

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斯托尔滕贝格在演讲中指出：“普京总统对乌克兰的战争已经打破了欧洲的和平。这确实是一个游戏规则的改变。不仅仅是对欧洲的安全。而是对全球秩序而言。北约在应对俄罗斯的侵略方面有两项基本任务：向乌克兰提供支持，并防止战争升级。”他补充说：“多年来，北约和北约盟国一直支持乌克兰。特别是美国、加拿大、英国，还有土耳其。为数以万计的乌克兰士兵提供装备和训练。我们看到这正在带来的变化，在战场上的每一天。”

斯托尔滕贝格说：“自俄罗斯入侵以来，我们已经大大加强了（对乌克兰的）支持。提供了数十亿美元的武器和其他援助，以帮助乌克兰维护其体现在《联合国宪章》中的自卫权。”他强调：“北约的主要责任是保护所有盟国，并防止这场战争升级，造成更大的死亡和破坏。我们可能对俄罗斯的野蛮入侵感到震惊。但我们不应该感到惊讶。这次入侵是有史以来预测最好的军事侵略行为之一。”

斯托尔滕贝格谈到：“俄罗斯对乌克兰的攻击是其多年来一个模式的一部分。莫斯科使用军事力量来实现其政治目的：对（车臣首府）格罗兹尼的破坏，入侵格鲁吉亚，吞并克里米亚，对（叙利亚）阿勒颇的轰炸。而现在，在乌克兰发动的战争。”他补充说：“自2014年第一次入侵乌克兰以来，北约一直在进行调整和准备。我们增加了国防开支并投资于现代能力。我们在历史上第一次在我们联盟的东部地区部署了战斗群。我们提高了我们部队的准备程度，并建立了新的防御领域，包括太空和网络空间。”

斯托尔滕贝格说：“当俄罗斯今年再次入侵乌克兰时，北约已做好准备。我们在我们联盟的东翼部署了额外的部队。今天，我们有超过40000名部队由北约直接指挥，得到了重要的空中和海上资产的支持。我们将多国战斗群的数量增加了一倍。从波罗的海到黑海，我们有10万部队处于高度戒备状态。随时准备对任何侵略行为作出反应。并保卫北约的每一寸领土。”他续称：“这就是威慑。为了消除莫斯科的任何误解或误判的空间。不是为了挑起冲突，而是为了防止冲突和维护和平。”

斯托尔滕贝格说：“去年12月，普京总统向北约发出了最后通牒。他要求签订一份具有法律约束力的条约，重写欧洲的安全架构，重新建立势力范围。迫使北约从我们联盟的东翼地区撤出，并终止北约的扩张。他希望北约在他的边界上少一点（存在），并发动了一场战争。现在他的边界上有更多的北约组织（存在），还有更多的成员国。芬兰和瑞典申请加入北约的决定是历史性的。它表明，欧洲安全不会被暴力和恐吓所左右。”

斯托尔滕贝格指出：“所有的盟国都同意，北约的扩张是一个巨大的成功，在整个欧洲传播了自由和民主。所以我相信，我们将能够找到一种方法来解决所有盟国的安全关切，并欢迎北约最亲密的伙伴加入我们自由国家的大家庭。”他表示：“芬兰和瑞典的成员资格也将加强北约和欧盟之间的紧密联系。”

斯托尔滕贝格强调：“欧洲安全和跨大西洋安全是深深地交织在一起的。现如今，近6亿欧洲人生活在北约国家，而欧盟93%的人口都受到北约的保护。北约和欧盟之间越来越紧密的协调对于应对当前的危机至关重要。正如你们刚才从冯德莱恩（欧盟委员会主席、Ursula von der Leyen）那里听到的，北约盟国和欧洲联盟对普京的战争机器实施了前所未有的制裁。从瑞士到韩国的国家已经加入我们，也实施了制裁。”

斯托尔滕贝格提出：“这些大规模的制裁提醒我们这场冲突的一个重要教训，即我们不应该用长期的安全需求来换取短期的经济利益。乌克兰的战争表明，与专制政权的经济关系如何会产生脆弱性。过度依赖关键商品的进口，如能源。出口先进技术（如人工智能）造成的风险。以及外国对关键基础设施（如5G）的控制造成的复原力减弱。“

斯托尔滕贝格说：“这是关于俄罗斯，但也是关于中国的（问题）。另一个不认同我们价值观的专制政权。而这破坏了基于规则的国际秩序。国际贸易无疑带来了巨大的繁荣。我和我们今天在座的许多人，包括布兰德(挪威前外交大臣、Børge Brende)，都为促进一个更加全球化的经济而努力工作。但我们必须认识到，我们的经济选择对我们的安全有影响。”

斯托尔滕贝格说：“自由比自由贸易更重要。 保护我们的价值观比利润更重要。”他介绍称：“在下个月于马德里举行的北约峰会上，北约领导人将作出大胆的决定。继续加强和调整我们的联盟。为了这个更加危险和竞争激烈的世界。”他补充说：“乌克兰的冲突凸显了欧洲和北美在北约组织中团结一致的重要性，以及与我们在世界各地志同道合的伙伴合作的重要性。为了捍卫我们的价值观，促进和平与繁荣。本着达沃斯精神，我也指望在座的各位。”

在随后的问答环节中，活动主持人、世界经济论坛主席布兰德提问称：“秘书长，我只想跟进你最后关于价值观的观点。我想你说的大意是，我们必须愿意面对现实，为我们的自由付出代价。那么，事后看来，你在过去做了什么，你会以不同的方式做，这将如何影响未来的政策？你是在间接提及北溪2号的问题吗？”

斯托尔滕贝格回答说：“是的，不仅是间接的，而且是直接的。我想我们都吸取了教训，当然......而你和我实际上一直在挪威政治中积极争论，大量和强烈地支持自由贸易协定、与欧盟的一体化和经济全球化，以及更多的全球贸易和更多的全球经济。自由贸易给我们所有人带来了大量的繁荣和财富。但问题是，它是有代价的，因为这种贸易，这种与专制政权的经济互动，有些是破坏了我们的安全。然后我们必须选择安全，而不是脆弱性和对专制政权的过度依赖。”

斯托尔滕贝格说：“因此，这种想法，你知道，我们应该拥有天然气的自由贸易，意味着我们可以从俄罗斯购买尽可能多的天然气，这是错误的。这很危险。它为俄罗斯提供了一个恐吓和用来对付我们的工具，这一点现在已经被清楚地证明了。我很遗憾地说，因为我记得在20世纪90年代——我当时是挪威的能源部长；我们实际上认为我们可以通过来自挪威、北非和俄罗斯的供应来扩大欧洲的天然气市场。”

斯托尔滕贝格说：“与中国的贸易，当然有巨大的好处。我不是在反对与中国的贸易。但我是说，例如，对5G网络的控制具有至关重要的安全意义，我们不能说为了利润和自由贸易，我们只是开放这些网络，也为那些在涉及我们安全时实际上不可靠的供应商开放。”

斯托尔滕贝格说：“然后，更......北约的技术优势，即我们将永远掌握最好和最先进的技术，一直是我们安全的根本。而现在我们看到新的和颠覆性的技术，人工智能、量子计算、自主系统。这被整合到所有新的现代武器系统中。而如果你只是分享这种技术，我们可能会赚一些钱，但我们也会破坏我们的安全。因此，自由比自由贸易更重要，保护价值观比利润更重要。这是我认为我们都必须考虑到的一个教训，也意味着它必须影响我们组织经济的方式。”