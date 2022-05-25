摩尔多瓦亲俄前总统被抓 莫斯科力表关注

摩尔多瓦/俄罗斯

俄罗斯副外长安德烈-鲁登科25日周三说，俄罗斯将确保摩尔多瓦亲俄的前总统伊戈尔-多东的权利得到尊重，该前总统因被指控叛国和腐败而在摩尔多瓦被拘留。

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俄罗斯副外长安德烈-鲁登科周三说关注摩尔多瓦前总统伊戈尔-多东Igor Dodon被抓事件。俄罗斯新闻机构援引俄罗斯外交部副部长的话说，"我们认为这是摩尔多瓦的内部事务。然而，我们不希望执政当局利用目前的局势开始对以前的政治对手算账。

俄罗斯副外长强调说：“这就是为什么我们将谨慎地确保多东在司法程序中的权利得到尊重并符合国际标准。”

周二，涉嫌叛国和腐败的伊戈尔-多东被拘留，在这个前苏联共和国的首都基希讷乌，司法下令对这位前领导人的办公室和住所进行了十几次的搜查，自俄罗斯在乌克兰发动军事进攻以来，亲西方和亲俄罗斯的拉锯战在摩尔多瓦愈演愈烈。

调查人员怀疑多东在2019年从一个政治盟友和硫化物寡头Vlad Plahotniuc那里拿了钱，该寡头后来流亡在外，受到美国的制裁。

伊戈尔-多东在2016年至2020年期间担任摩尔多瓦总统，并得到莫斯科的公开支持。

在腐败和地方性贫困的背景下，针对多东的多个丑闻有司法调查之后，亲欧的马亚-桑杜赢得了2020年和2021年的总统和立法选举，牢固地确立了她的权力。

自俄罗斯发动对乌克兰侵略攻势以来，摩尔瓦多采取了对基辅的强烈支持立场。摩尔多瓦接纳了难民，申请加入欧盟，并获得了欧洲关于大幅增加军事援助的承诺。

法新社说，摩尔多瓦是与乌克兰接壤的亲俄罗斯分离主义领土外德涅斯特的所在地，特别是自从该分离地区说4月遭到来自乌克兰的火力攻击后，摩尔多瓦担心莫斯科可能将该国作为下一个侵略攻击的目标。

bur/pz