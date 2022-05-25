欧盟竞争事务专员：欧洲工业很大一部分基于俄中并不天真，而是贪婪

欧盟/贸易/政治

欧盟委员会执行副主席兼竞争事务专员维斯塔格（Margrethe Vestager）近日在接受多家欧洲经济媒体联合采访时表示，欧洲工业的很大一部分是基于“来自俄罗斯的非常便宜的能源、来自中国的非常廉价的劳动力和来自台湾的高补贴半导体”。她指出，欧洲对这些风险的存在并不天真，而是贪婪。

广告 继续浏览后续

丹麦人维斯塔格在采访中指出，欧洲人将其大部分能源供应委托给俄罗斯，“是贪婪，而不是天真”。她说：“我们并不天真，我们一直很贪婪。我们的工业是围绕俄罗斯能源建立的，首先是因为它很便宜。”

维斯塔格补充说，欧洲人的态度与“中国的许多产品或台湾的芯片是一样的，我们去那里首先是为了降低生产成本”。她认为，但这样做“有一个很大的风险溢价，即依赖性，我们现在正在支付乌克兰战争的后果。”

维斯塔格强调：“从现在开始，我们将不得不支付安全溢价”，特别是通过转向液化天然气（LNG），这更昂贵，但它可以带来“稳定和可预测性，这将导致投资”。她还警告欧盟成员国不要对天然气实行国家价格上限，使用补贴天然气产生的电力随后将流入邻国。

维斯塔格表示，欧洲不能简单地接受这种依赖性作为交易的一部分。她说，欧洲必须使其贸易多样化并愿意付出更高的代价，必须扩大回收利用。她坦言称，欧洲的消费者最终将不得不为这些变化买单。