泽连斯基敦促西方团结 俄吁解除制裁避粮食危机

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乌克兰总统泽连斯基表示，只愿意跟普京直接谈判，且批评西方国家不团结；俄罗斯外交部副部长鲁登科呼吁，若要避免爆发全球粮食危机，国际社会必须解除针对俄国的制裁。

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乌克兰总统泽连斯基25日表示，针对该支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略到什么程度，西方国家仍然意见分歧。他并强调，只愿意跟俄罗斯总统普京直接谈判，而不想通过中间人进行调解。

路透社报导，泽连斯基表示，如果普京“了解实际情况”，就有可能透过外交手段找出解决衝突的办法。

泽连斯基向俄方喊话，要求把军队撤回到2月24日俄罗斯侵略开始前的战线。泽连斯基说：“那可能是走向谈判的第一步。”他表示，俄方对于谈判一直採拖字诀。

泽连斯基批评，西方挺乌抗俄，内部却意见分歧。他在世界经济论坛一场针对乌克兰的分组讨论中说：“团结攸关武器供应。我的问题是：真的有这样的团结吗？我看不到。等我们真的团结了以后，我们对俄罗斯才会有巨大优势。”

俄罗斯外交部副部长鲁登科（Andrei Rudenko）25日表示，若要避免爆发全球粮食危机，国际社会必须解除针对俄罗斯进军乌克兰所祭出的制裁。

根据俄罗斯媒体报导，鲁登科表示：“解决粮食问题必须採取全面性作法，包括解除对俄罗斯出口和金融交易祭出的制裁。”

他并说：“同时也须要乌克兰在船舶停泊的所有港口将佈下的水雷清除，俄罗斯愿意提供必要的人道救援通道。”

俄罗斯在乌克兰的作战行动以及国际对俄罗斯祭出的一连串制裁，已阻断俄乌两国的肥料、小麦和其他大宗物资供应。