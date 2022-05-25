瑞典向土耳其保证不向“恐怖组织” 提供金钱武器 力争加盟北约

瑞典周三(25日)向土耳其保证，不会向“恐怖组织”提供金钱或武器，而安卡拉则威胁要阻止瑞典加入北约的同时，指责它支持库尔德团体。

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瑞典女首相马格达莱娜.安德森在斯德哥尔摩的一项新闻发布会上说： “我们当然不会向恐怖组织提供金钱，也不提供武器给他们。”

瑞典领导人已表明，希望能消除她在土耳其指控中所发现的一些“模棱两可”的问题。 瑞典和芬兰两国的代表团，周三开始在土耳其安卡拉进行讨论，试图解决这一争端，该争端阻碍了北约启动与这两个北欧国家的入盟谈判。

土耳其自 1952 年以来一直是北约联盟的成员国，因此能够阻止任何新的加入行动，周一土耳其公布了若想解除这一令人感到意外的抵制条件的清单。 土耳其别要求引渡在瑞典领土上的一些人员，并称这些人是其死敌 库尔德工人党（PKK）及其在叙利亚的 YPG 分支的“恐怖分子”。 土耳其政府 还指责瑞典曾经宣布向库尔德工人党PKK 和 YPG 组织提供 3.76 亿美元的援助，并向他们提供武器，“特别是反坦克武器和无人机”。

自2019 年 10 月土耳其在叙利亚北部发动军事进攻以来，土耳其最终呼吁瑞典解除对该国的武器出口禁运。

瑞典和芬兰上周提交了历史性的加盟北约的申请案，由于俄罗斯入侵乌克兰而导致这两国放弃他们维持了数十年的不军事结盟的政策。 如果说土耳其的抵制威胁这两个国，它不满的对象主要是针对斯德哥尔摩。