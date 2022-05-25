遭制裁的俄罗斯有钱人及企业家纷纷投奔迪拜

俄罗斯/阿联酋

俄罗斯的商人、企业家、律师、艺术家......越来越多的俄罗斯人搬到了迪拜。受与俄罗斯入侵乌克兰有关的制裁影响，他们在这个富裕的海湾酋长国受到 "欢迎 "，迪拜欢迎富有的外国人。

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据法新社今天报道称，迪拜的IFZA是为吸引外国投资而设立的众多自由区之一，"俄罗斯企业家和初创企业的数量比去年增加了10倍，"据IFZA执行董事约亨-克内希特说，IFZA从技术公司、软件公司开始。克内希特说：现在这里有各种各样的公司、艺术馆、转售商、备件供应商。

据称，这些公司 "带着员工来，租用办公室和仓库"，克内希特也是迪拜的外籍人士，他说，迪拜是组成阿拉伯联合酋长国的七个酋长国之一。据克内希特说，由于对莫斯科实施的经济制裁，商业领袖被迪拜友好的商业和金融中心所吸引，同时也被迪拜在乌克兰冲突方面的中立性所吸引。

克内希特坚持认为，在这个拥有900万居民的国家，90%是外国人，主要是来自亚洲的低技能工人，俄罗斯投资者是受欢迎的。迪拜也在寻求在新冠病毒疫情之后的复苏中吸引投资者。

作为一个豪华旅游目的地，迪拜经常被指责为避税天堂，一直以来，对房地产感兴趣的俄罗斯富豪客户经常光顾。据彭博社报道，其中有现在受到西方制裁的寡头，如切尔西俱乐部的前老板罗曼-阿布拉莫维奇，他去年3月来迪拜参观房屋。

据房地产机构AX Capital的瓦莱里娅-佐洛特科（Valeria Zolotco）说："还有很多俄罗斯名人、歌唱家和演员，他们在迪拜已经是房主，现在想在那里生活。

该酋长国已成为一个后备基地，而且不仅仅是百万富翁。帮助公司在迪拜成立的Virtugroup公司首席执行官乔治-霍吉说：我们看到越来越多的中小企业和初创企业都希望搬迁，以确保他们的业务的连续性。

对俄罗斯的金融和贸易制裁给俄罗斯公司带来了重大挑战，无论是在供应商、客户、劳动力还是物流方面。俄罗斯法律公司FTL Advisers的合伙人达里娅-内夫斯卡娅可以证明这一点。她说："我们的许多客户发现在国外工作很困难，"她指的是寻求在 "中立管辖区 "建立自己的 "普通"的、未经批准的公司。

这位年轻女性自己决定离开莫斯科，要在迪拜开设办事处。她认为，"我的专业是国际法，我认为很快在俄罗斯就没有国际项目了。" 但对涅瓦斯卡娅来说，就像许多俄罗斯公民一样，在其他地方开始新的生活并不容易。由于俄罗斯银行信用卡在国外无法使用，银行态度顽固，以及莫斯科对货币外流的限制，搬家是一场艰苦的战斗。据达里娅-内夫斯卡娅说，一个多月来，她一直试图收回从莫斯科转到迪拜的5000欧元，但被设在欧洲的相应银行冻结。

据涅瓦斯卡娅抱怨说，"我认为这不公平，我不是一个被制裁的人，但我的钱被冻结了，我在俄罗斯无法碰到我的钱，"涅瓦斯卡娅说，由于这些限制，她离开俄罗斯时只能在带走1万美元。涅瓦斯卡娅说，国际制裁尤其影响俄罗斯中产阶级，他们与寡头不同，尽管有钱但很少拥有外国护照或外国账户。

照她的说法，迪拜提供了 "商业机会"，说她认为这是一个没有反俄情绪的国际城市。“我不觉得自己在这里是个罪犯。我被当作一个正常人对待。”