乌战：直升机遭击落最多称空中坟墓

乌克兰/俄罗斯

乌克兰的冲突是否会敲响直升机的丧钟？法新社今天引述专家指出，这些直升军机的损失程度提醒我们这些直升战机的脆弱性，而且最重要的是不能单独放飞直升机上天。专家指出俄罗斯军队的军事失误太多。

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根据社交网络上发布的无数视频所显示，乌克兰的天空充满了长短程防空导弹（Manpads），对旋翼飞机来说是一个死亡陷阱。专门追踪乌克兰战争的博客Oryx称，自2月24日以来，俄罗斯军队至少损失了42架直升机，乌克兰方面损失了7架，该博客根据在战场上收集的照片和视频记录乌克兰战争的物质损失。

专家称，虽然是为支持装甲车辆和地面部队而设计的飞机，攻击型直升机虽然有装甲和过度装甲保护，但却特别容易暴露。

据Agency Partners的英国分析师萨什-图萨说，自俄罗斯入侵乌克兰以来，"双方的防空打击对直升机行动产生了明显的威慑作用，"他在贸易杂志《航空周刊》的一篇专栏文章中写道："这些令人不舒服的提醒表明，与几乎同等实力的对手进行高强度战争的现实，反过来削弱了进一步投资和维持西方空中突击能力的理由。换句话说，直升机作为攻击工具的未来是有问题的，尤其是由于它们的许多任务现在可以由更便宜的无人机来执行。

从战争的第一天起，俄罗斯对基辅附近的霍斯托梅尔机场的突袭就被乌克兰军队击退，这次突袭的失败表明了空降兵突击的极限。

据比较战略研究所（ISC）的研究员约瑟夫-亨罗廷（Joseph Henrotin）认为，一场 "俄罗斯式的惨败"，不是因为直升机的不足，而是因为使用这些直升机的条件所致。俄罗斯军队的工作非常糟糕。据亨罗廷解释说：“在空降行动之前，你必须确保天空被清理干净，敌人的防空设施被扫除。”

而华盛顿布鲁金斯学会的专家迈克尔-奥汉隆（Michael O'Hanlon）同意称：直升机虽然并没有过时，但攻击敌人高度警戒的可预测地点，通常不会成功。"

俄罗斯军队使用的武装直升机是米-24、米-28和卡-52，在冷战期间被开发出来，也是它们的西方同类产品--美国阿帕奇和法德直升机的目的，用于像今天在乌克兰发生的重大军事对抗。

据约瑟夫-亨罗廷（Joseph Henrotin）说：它们被设计在可能是在德国或波兰上空交战的时候，就知道火力密度非常高，对直升机的威胁也很大。

据空中客车直升机公司的军事顾问帕特里克-布雷索斯说："在预测直升机的终结之前，人们应该看看俄罗斯军队在乌克兰对直升机的 "使用概念"。他认为，“我们已经看到许多俄罗斯直升机在白天飞行，离地面100米高，很多就被击落。” 根据这位负责法国特种部队直升机分队指挥的前将军的说法，"这是一种非常危险的直升机使用方式"，而尽可能靠近地面的夜间行动应该是首选，这样才能避免敌人的导弹。

对约瑟夫-亨罗廷来说，这场冲突 "相当血腥地提醒了俄罗斯人的基本原则：直升机不能单独使用"，必须与所有军事手段协调。