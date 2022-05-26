俄军集中火力猛攻乌东塞维罗多涅茨克 泽连斯基呼吁得到重武器

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队正寻求不惜一切代价夺取乌克兰东部城市塞维罗多涅茨克，乌克兰担心局势有蔓延的风险，呼吁提供更多重型武器以配合抵御俄罗斯的火力。

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据法新社今天发自乌克兰东部报道称，在乌克兰东部的一些地区，俄罗斯军队的攻势已经集中了几个星期。

据乌克兰总统泽连斯基称，"就装备而言，就士兵的数量而言，俄罗斯军队显然更有优势，"乌克兰总统沃洛季米尔-泽伦斯基在其每日视频信息中说，乌克兰部队和保卫国家的各方正在抵抗俄罗斯军队在东部的极其残酷的攻势。他说：“我们需要我们的合作伙伴的帮助，特别是武器。” 同一天，乌克兰外交部长库莱巴Dmytro Kuleba也呼吁提供更多的重型武器。

乌克兰希望得到能够同时发射数枚火箭弹的移动装置。库莱巴说，"这确实是我们急需的武器，"库莱巴在瑞士达沃斯经济论坛上与各国政府官员和商界领袖进行了一系列会谈。他告诉记者："顿巴斯的战斗与二战的战斗非常相似。他说，在乌克兰东部的这一地区，一些村庄和城镇已不复存在，该地区已连续数日遭受猛烈炮击。

据库莱巴说："他们已经被俄罗斯的炮火和俄罗斯的多管火箭发射器变成了废墟。" 库莱巴说，这正是乌克兰所缺乏的武器类型。

俄罗斯军队越来越接近塞维罗多涅茨克，这个在战前拥有约10万居民的城市，俄罗斯军队称拿下它，以便完全控制顿巴斯，早前这个采矿盆地已经被莫斯科支持的亲俄分裂分子部分占领。

据该地区州长谢尔盖-盖达伊周三说，"俄罗斯军队已经推进到很近距离，他们现在可以向塞维罗涅茨克发射迫击炮打击"。据他警告说，这个城市 "简直是在被摧毁"。

据州长在周三晚上说，约有15000人仍在该镇和周围的村庄。尽管炮火不断，但他们中的绝大多数人不想搬家。在这个地区，前线城镇的居民已经被清空，不听话的人，往往是老年人，大部分时间都躲在地下室里。

盖达伊说，在附近的利塞尚斯克市，警察接管了埋葬死者的葬礼服务。他说，至少有150人不得不被埋在那里的一个万人坑里。

乌克兰外长库莱巴在达沃斯说："那些在向乌克兰供应重武器问题上拖拖拉拉的国家必须明白，他们每花一天时间来决定，权衡不同的论点，就会有更多的人被杀害。

法新社说，而面对人们对乌克兰目前因俄罗斯封锁其港口而无法出口粮食的担忧，库莱巴指出，基辅正在与联合国讨论从敖德萨港安全通行的可能性。

周三，乌克兰总统泽连斯基总统在达沃斯通过视频会议发言，呼吁他的西方盟友停止向俄罗斯或其利益献媚。泽连斯基批评说，"无论俄罗斯国家做什么，总有人会说：让我们把利益权衡考虑进去。今年在达沃斯，我们又听到了这种声音。"

泽连斯基说，我们必须尽一切可能让世界养成在任何时候都考虑考虑乌克兰的习惯。他说："这样，乌克兰人的利益就不会被那些总是急于赶去与独裁者进行另一次会面的人的利益所压倒。"

泽连斯基没有指名道姓地说独裁者是俄罗斯总统普京。

据法新社，周三早些时候，泽连斯基呼吁 "支持一个团结的欧洲"，对西方在这场刚刚进入第四个月的战争面前缺乏凝聚力表示遗憾。

在南部战线上，莫斯科正在努力巩固其在过去三个月中所征服的领土的地位。俄罗斯宣布，它将允许扎波罗热和赫尔松地区的居民通过 "简化程序 "申请得到俄罗斯护照。

乌克兰立即谴责这一措施，认为它是莫斯科希望彻底吞并这些领土的证据。