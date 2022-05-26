斡旋芬瑞加入北约在安卡拉受阻 马克龙今与艾尔多安电叙

土耳其/法国/北约/芬兰/瑞典

法国总统马克龙今天应当与土耳其总统埃尔多安举行会谈。艾尔多安坚持威胁要在乌克兰危机中否决芬兰和瑞典加入北约。

广告 继续浏览后续

法新社引述法国总统府表示，两人电话将于上午11点30分接通，马克龙在法国里维埃拉的总统府住所之一Fort de Bregançon与艾尔多安会谈。法国总统府说，马克龙将在那里停留几天，周四是法国的公共假期。

安卡拉周三警告说，在接待了瑞典和芬兰的外交官代表团之后，如果没有从这两个国家获得有关其安全关切的 "具体措施"，土耳其将不会同意这两个国家加入北约。

土耳其反对将北约组织扩展到这两个国家。土耳其的立场在北约内部引发了一场危机，这两个国家在俄罗斯入侵乌克兰后申请加入北约，并得到了绝大多数成员国的支持。特别是芬兰与俄罗斯有着1300公里的陆地边界，芬兰尤其对安全陡升忧虑。

土耳其指责北欧国家，特别是有大量土耳其流亡者的瑞典，窝藏库尔德工人党的库尔德武装分子，而土耳其认为库尔德工人党是一个恐怖组织。土耳其还谴责传教士法土拉-居伦的支持者的存在，艾尔多安怀疑法土拉-居伦策划了2016年7月的政变企图。

据土耳其总统府发言人、埃尔多安总统的一位密友说，安卡拉现在要求两国针对 "恐怖组织的组织、金融和媒体存在""采取具体措施"。