朔尔茨称相信普京在乌克兰战争中必败

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德国总理朔尔茨今天表示，他相信俄罗斯不会赢得乌克兰战争，并表示德国不会允许普京总统主宰和平。

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德国总理奥拉夫-肖尔茨周四在瑞士达沃斯世界经济论坛上说，"普京决不能赢得他发动的侵乌战争。而且我相信：普京不会赢得战争。" 德国总理朔尔茨在瑞士达沃斯世界经济论坛会议上发表讲话时说，三个多月前发动入侵乌克兰的俄罗斯总统普京 "已经错过了他的战略目标"，朔尔茨说，判断 "入侵整个乌克兰 "似乎 "比进攻开始时更遥远"。

朔尔茨说，这既是由于乌克兰军队的 "令人印象深刻 "的抵抗，也是由于西方盟友的反应，他们对莫斯科实施了前所未有的制裁，并支持基辅，包括在军事上。

据德国总理朔尔茨说，"我们没有做任何会使北约组织卷入战争的事情。因为这将意味着核大国之间的直接对抗，"他重申说，但 "这是一个让普京明白他将无法支配和平的问题。乌克兰不会接受，我们也不会接受。" 朔尔茨坚持说，"我很清楚，普京只有意识到他无法打破乌克兰的抵抗，才会认真地进行和平谈判。"

法新社说，战斗目前集中在乌克兰东部，俄罗斯军队正试图不惜一切代价夺取塞维罗涅茨克市。

乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基担心事态蔓延的风险，周三呼吁提供更多重型武器以配合抵御俄罗斯的火力。

德国总理朔尔茨没有直接回应对德国政府在向基辅以及波兰和波罗的海国家等一些东欧国家提供作战坦克等重型武器方面过于胆怯的批评。

乌克兰外交部长库莱巴Dmytro Kouleba在达沃斯的另一场会议上表达了他的挫败感。库莱巴说，"我们赞赏德国政府为寻找重型武器所做的一切努力"，以使乌克兰能够自卫。然而他批评说，"我不明白为什么这么复杂。"