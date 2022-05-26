立陶宛国会接受讨论同婚法案 要过关面临挑战

立陶宛讨论同婚法案

立陶宛国会26日投票通过，将同性民事伴侣关系合法化的法案排入议程以进一步辩论。立陶宛国会2021年曾否决过类似法案。

广告 继续浏览后续

在70名议员投票支持、52名议员反对下，国会通过将这项法案排入议程讨论。一些反对者质疑，同性伴侣关系合法化是否违反天主教教义。

支持讨论法案者受到些微鼓舞，但承认，在立陶宛这个天主教色彩浓厚的国家，要通过这项法案面临挑战。

双性恋女星和维权人士拉特奈特（Elzbieta Latenaite）在国会告诉媒体：“表决过后，我忧喜交加。”

“一方面，国会向欧洲和西方价值观迈出一步。但另一方面，即使是这样有节制的法案也无法不经过一场大的斗争就通过，势力庞大的恐同者会侮辱想要平等权利的公民，所以令人高兴不起来。”

2021年4月的民调发现，70%的立陶宛成年人反对同性伴侣关系。

反对党议员丹布拉瓦（Algimantas Dambrava）在国会的激烈讨论中说：“无论我们怎么看，同性结合都是一种罪。”

3/4的立陶宛人是天主教徒，当地教会机构的负责人告诉议员，不要支持这种伙伴关系，因为这有改变“家庭的自然概念”风险。

为了争取批评者支持，同性法案不再将伴侣关係定义为“情感联系”，也不再允许伴侣使用共同的姓氏。