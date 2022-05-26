英国易捷航空周四计算机出问题取消200航班

英国廉价机票的易捷航空公司(EasyJet)周四（26日）因计算机出问题，取消200个航班，数千名旅客发现自己被困在各个欧洲机场。

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周四，这项意外发生后，英国易捷航空把相关航班于中午至下午 2 点之间从英国起飞，另外也从欧洲其他机场起飞，特别是巴黎和里昂的机场。

据英国《独立报》报道，数千名主要通过易捷航空在伦敦和巴黎预订机票的旅客，在本周四，也就是圣母升天节的周末之前，看到他们的航班被取消。 由于电脑出问题，这家低成本航空公司被迫取消了近 200 个航班。

周四下午，易捷航空一名发言人表示： “不幸的是，我们目前遇到了 IT 系统问题，影响了航班。”

该公司在 Twitter 上写道：“我们向航班受到影响的客户道歉，”，并邀请旅客通过 Flight Tracker 应用程序或该集团的应用程序检查他们的航班信息。易捷还说：我们的计算机团队正尽可能地努力恢复IT系统。

有关飞机原定于本周三从英国起飞，也有周四中午至下午 2 点之间从欧洲其他机场起飞，尤其是从巴黎机场起飞。

据《独立报》报道，由于该问题未解决，导致原定于周四晚上的部分航班也被宣布取消。

多位网民在推特上表达了不满。 根据 BFM新闻电视台指出，欧洲机场工作人员的缺乏导致大排长龙，让这些事情的解决没有那么容易。

据《独立报》报道，航班被取消的旅客应可以一有可能，航空公司就会尽快让他获得另一架航班的座位，并在必要时提供住宿酒店房间，而且可能获得经济补偿。