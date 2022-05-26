英国痛批普京利用粮食危机挟持世界索取赎金

粮食危机

英国外交大臣利兹∙特拉斯（Liz Truss）5月26日表示，俄罗斯总统普京需要西方解除对俄罗斯的制裁才能同意运粮船驶离乌克兰港口，“普京挟持世界索取赎金太令人震惊了，他这实际上是将全球最贫穷民众的饥饿和缺粮武器化，”特拉斯星期四在访问波斯尼亚期间回答记者提问时这么说的。

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国际文传通讯社（Interfax）星期三引述俄罗斯副外长安德烈∙卢登科（Andrei Rudenko）的话报道说，只要解除部分对俄罗斯的制裁，俄罗斯就准备设立一个人道走廊，让装运乌克兰粮食的船只驶离乌克兰的港口。

卢登科说：“我们就这一点已多次表明，解决粮食问题需要一个全面的方案，包括解除对俄罗斯出口和金融交易实施的制裁”。

自从俄罗斯2月24日挥军入侵乌克兰以来，乌克兰黑海沿岸的港口就遭到俄军的封锁，而超过2000万吨的粮食也被困于全国各地的储粮简仓中。

俄罗斯与乌克兰都是粮食出口大国，两国的小麦出口几乎占全球小麦出口总量的三分之一。乌克兰因俄军入侵和封锁而无法让运送出口粮食的船只驶离港口加剧了全球越来越严重的粮食危机，特别是在印度宣布粮食出口禁令和北美及欧洲的农作物遭遇恶劣天气的情况下。

乌克兰同时也是玉米、大麦、葵花籽油和菜籽油的一个主要出口国。谷物是乌克兰的主要出口产业，2021年出口了价值122亿美元的谷物，约占全球供应量的五分之一。

俄罗斯封锁乌克兰在黑海和亚速海的所有港口之后，出口粮食的水路运输已经被完全堵死。而通过陆路运送的粮食虽然仍在进行，但是运送粮食的量不大，而且成本高企。

特拉斯说：“我们绝不能允许这样的事情发生。普京需要解除对乌克兰粮食的封锁”。

美国及其西方盟友在俄罗斯入侵乌克兰之后，表现出高度的团结一致和同仇敌忾，对莫斯科实施了一轮又一轮严厉的经济和金融制裁。俄罗斯的政商名流、企业和媒体也都成为制裁的目标。美欧还冻结了几千亿美元的俄罗斯外汇储备或资产。

“我们所不能做的事情就是解除制裁或作出出任何的绥靖，因为这将从长期看让普京变得更为强大，”特拉斯说。

英国此前有传言说，英国有可能出动海军舰只前往黑海，护送运粮船驶离敖德萨等港口。不过英国政府星期二表示，目前没有计划派遣英国皇家海军舰只前往被俄军封锁的乌克兰港口城市敖德萨，协助运粮船驶离港口。

敖德萨是乌克兰在黑海沿岸的一个主要深水港。

国际文传通讯社星期三引述卢登科的话说，西方国家如果出动船舰护送乌克兰运粮船出港，“将使黑海的局势严重恶化”。