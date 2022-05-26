达沃斯一“老人智囊团”中基辛格暗示乌克兰割地求和 遭泽连斯基痛批忘记他全家1938年逃难

乌克兰/俄罗斯

以 "智者 "名义组成的前官员和世界领导人在达沃斯呼吁尽快通过谈判解决乌克兰问题，并对冲突给世界和平和粮食价格造成影响表示震惊。美国前国务卿亨利-基辛格在达沃斯论坛上发言似乎支持乌克兰可以割让部分领土换取与俄罗斯停战和平的想法。乌克兰总统泽连斯基痛批基辛格绥靖忘本，忘记1938年他15岁躲避纳粹逃难到美国的历史。

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今年的达沃斯世界经济论坛在强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰的同时，一个老人"智囊团 "在一份声明中呼吁国际社会采取具体措施，减少核灾难的风险和乌克兰战争对世界粮食价格的影响，并为结束冲突的谈判做好准备。

据法新社报道称，他们说：通过外交手段结束这场战争造成的人类痛苦必须是国际社会的首要任务。他们还指出，"1400万乌克兰人被迫逃离他们的家园"，"由于全球粮食和能源价格上涨，超过2.6亿未受冲突影响的人也正面临极端贫困。

该长老团还呼吁 "俄罗斯、乌克兰和其他国家应该与联合国合作，确保小麦出口到世界市场，不要拖延"。据这个松散的顾问智囊说，"我们呼吁联合国秘书长进行斡旋，即使冲突各方还没有准备好真诚地进行谈判也要准备建立谈判机制，"他们补充说。

在发出这一谈判呼吁的两天前，美国前国务卿亨利-基辛格（Henry Kissinger）在达沃斯论坛上发言说，"和平谈判应在两个月内开始"。基辛格说特别担心这场冲突会进一步疏远俄罗斯与国际社会的关系，并似乎支持乌克兰可以割让部分领土的想法。

据基辛格在本周二说，"理想情况下，分界线应该是恢复到俄罗斯2月24日发起攻势之前的现状"，即莫斯科吞并克里米亚并援助亲俄分离主义分子接管顿巴斯部分地区的八年之后的对峙现状。

据基辛格还说："在这一点上，继续战争将不是为了乌克兰的自由，而是为了对俄罗斯本身进行的一场新的战争。

据法新社说，由纳尔逊-曼德拉在2007年创立的 "智者 "团体将前世界和平领导人聚集在一起，其中包括前联合国秘书长潘基文和爱尔兰前总统玛丽-罗宾逊以及智利总统里卡多-拉戈斯。美国前总统卡特也是一名荣誉会员。

就基辛格呼吁乌克兰割地求和 ，乌克兰总统泽连斯基怒斥说 : 难道忘了纳粹时期，你15岁全家逃命的情景吗？

据新头壳newtalk署名金函儒今天报道称，美国前国务卿季基辛格最近在达沃斯论坛上建议乌克兰，放弃已被俄军占领的领土，与俄罗斯达成和平协议，结束这场逾三个月的俄乌战争。此话引来乌克兰总统泽连斯基不满，他在当地时间 25 日的演说中怒斥那些“伟大的地缘政治家”，以乌克兰领土上数百万人的利益，换取“想像中的和平”。

美国有线电视新闻网《CNN》说，当地时间周二在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛（WEF）中表示：“谈判需要在接下来的两个月内开始，以免造成难以克服的动荡和紧张局势。理想情况下，分界线应该是恢复原状，这意味着回到乌、俄战前的现有状态。”显然暗示乌克兰同意放弃顿巴斯和克里米亚的大部分地区。

据该报道，对此，泽连斯基在当地时间周三晚间说道：“无论俄罗斯国家做什么，都会有人说‘让我们考虑到俄国的利益’，今年在达沃斯又听到了。尽管有数千枚俄罗斯导弹击中乌克兰；尽管有数万名乌克兰人被杀；尽管布查和马里乌波尔等城市被摧毁；尽管俄罗斯建立了‘过滤营地’。他们就像输送带一样杀戮、折磨、强奸和羞辱乌克兰。”

泽连斯基表示，俄罗斯在欧洲做了这一切，但在达沃斯，基辛格却说乌克兰的一部分应该割给俄罗斯。泽连斯基将基辛格的观点比作 1938 年对纳粹德国的“绥靖政策”：“看来基辛格先生的日历不是 2022 年而是 1938 年，他认为他不是在达沃斯，而是在当时的慕尼黑与听众交谈。在真正的 1938 年，当基辛格先生的家人逃离纳粹德国时，他才 15 岁。”

据该报道，泽连斯基称那些建议乌克兰放弃一些东西的人是“伟大的地缘政治家”，认为他们无视乌克兰人的利益，以数百万生活在乌克兰领土上的人换取“想像中的和平”。

新头壳报道原文链接：https://newtalk.tw/news/view/2022-05-26/760804