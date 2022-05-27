乌克兰东正教会与俄罗斯总教会决裂 宣布完全独立

迄今为止，隶属于莫斯科的乌克兰东正教会在俄罗斯入侵乌克兰后，5 月 27 日终于宣布决定与俄罗斯教会断绝关系，“完全独立”。

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乌克兰东正教会27日在一份声明中说：“我们不同意莫斯科宗主教基里尔 (...) 他关于乌克兰战争的看法。”

在那项致力于讨论反对“侵略”他的国家的委员会会议结束时，乌克兰教会声明宣布“乌克兰东正教会完全独立和自治”。；5行，；

迄今为止，乌克兰东正教莫斯科分部一直隶属于俄罗斯宗主教基里尔。基里尔此前明确表示，支持俄罗斯总统普京对乌克兰的进攻。

乌克兰东正教会的这项声明还指出：“委员会谴责战争，这是违反上帝‘不可杀人’的诫命，并向所有因战争而受苦的人表示哀悼。”

据乌克兰教会称，自乌克兰宣布戒严以来，其与莫斯科领导层的关系“复杂或说不存在”。这一倡议是几年来，乌克兰的第二次东正教分裂。 乌克兰教会的一部分早已在 2019 年就克里姆林宫在该国的角色问题而与莫斯科决裂了。；11行，；

俄罗斯总统普京决定入侵乌克兰和基里尔宗主教对这场战争的支持，使仍然依附于莫斯科的乌克兰教会，处于越来越站不住脚的境地。

乌克兰大主教的数百名神父最近签署了一封公开信，要求基里尔接受宗教法庭的审判，因为他在这场冲突中所持的立场。

乌克兰是俄罗斯东正教的中心，某些最重要的修道院位于乌克兰境内。