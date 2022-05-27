乌克兰战争东部战火炽烧

乌克兰/俄罗斯

2022年5月26日，一辆亲俄部队的装甲车在乌克兰卢甘斯克州波佩斯纳的一条街道上。

俄罗斯侵略乌克兰的战争聚焦东部激战，俄罗斯加剧对该地区炮火轰炸。乌克兰总统泽连斯基指责俄罗斯在东部顿巴斯地区实行 "种族灭绝"，东部城市塞维罗多涅茨克正在遭受轰炸。周四，俄罗斯军队还炮击了乌克兰东北部的第二大城市哈尔科夫。在南部战线，俄罗斯军队正在巩固其在过去三个月中所征服的领土。

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法新社今天引述泽连斯基在周四晚上的电视讲话中说："俄罗斯占领者目前在顿巴斯的攻势可能让该地区无法居住。"泽连斯基指责入侵者试图用战火夷平塞维罗涅茨克和该地区的其他城镇。泽连斯基指控说，俄罗斯军队正在顿巴斯进行驱逐和大规模屠杀平民，并谴责俄罗斯的明显种族灭绝政策。

此前俄罗斯指控乌克兰施行 "种族灭绝"。莫斯科以乌克兰当局对顿巴斯地区讲俄语的居民实施所谓的 "种族灭绝 "来为其入侵辩护。

4月，乌克兰议会已经通过一项决议，将俄罗斯军队的行动描述为 "种族灭绝"，并敦促所有外国和国际组织也跟进。美国总统拜登本人也曾使用过这种表达方式，法新社说，但法国总统马克龙则拒绝使用 "种族灭绝"一词加以指控。

在未能拿下基辅和哈尔科夫之后，俄罗斯军队重新将军事进攻重点放在彻底征服顿巴斯上，这个工业盆地自2014年以来已经被亲俄分离主义分子部分控制。在大量炸弹的支持下，俄罗斯军队正在威胁塞维罗多涅茨克，该城市可能遭受与马里乌波尔相同的命运。马里乌波尔是东南部的一个主要港口，在被围困数周后基本被导弹与火箭弹摧毁。

据美国五角大楼的一名高级官员在华盛顿说，俄罗斯军队正试图包围这个城市和附近的利西昌斯克。他说：“我们相信俄罗斯部队已经能够占领塞维罗涅茨克东北部的大部分地区，尽管战斗仍在进行。”

据塞维罗多涅茨克市民事和军事管理部门负责人亚历山大-斯特鲁克（Alexander Stryuk）称，该市仍有12000至13000人，战前该市人口为10万人。乌克兰媒体援引他的话说："塞维罗多涅茨克60%的住房被毁，85-90%的城市建筑被损坏，城市修复工程将非常艰难与巨大。

乌克兰总统泽连斯基今天早上报告说，周五黎明时分，哈尔维夫再次响起空袭警报，前一天的轰炸造成9人死亡，19人受伤，都是平民。乌克兰总统说，一个五个月大的婴儿和他的父亲也被杀，而母亲则受了重伤。

据法新社记者在现场报道，导弹击中了该市中北部的Pavloe Pole区的住宅区。记者看到一个年轻人被炸死，四个人受伤，他们都被送往了医院，包括一个腿和胳膊被炸断的老人。

俄罗斯在5月中旬停止了对哈尔科夫的攻势，在乌克兰东部和南部集中了更多的部队，最近几天该市已经开始艰难地恢复正常，地铁重新开放。另外，俄罗斯部队正在坚守哈尔科夫以东的阵地。

乌克兰军队在城市周围挖了新的战壕，并安装了混凝土块、沙袋和道路检查站，为可能的新攻击作抵御准备。

据分析人士称，俄罗斯希望在任何谈判解决方案之前巩固其在乌克兰东部和南部的领土成果。

事实上，在南部战线，俄罗斯军队正在巩固其在过去三个月中所征服的领土。俄罗斯已经宣布，俄罗斯将允许扎波罗热和赫尔松地区的居民通过 "简化程序 "申请俄罗斯护照。乌克兰谴责 "强制 "授予俄罗斯国籍的做法，认为这是莫斯科希望对这些领土进行纯粹和简单吞并的证据。

而在马里乌波尔，一位俄制市政厅官员周四宣布，儿童将遵循一个 "去乌克兰化 "和准备俄罗斯课程的方案，包括学习俄罗斯语言、文学和历史课程。