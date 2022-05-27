乌克兰收到先进武器御敌 反击能打到俄罗斯本土

乌克兰/俄罗斯

美国和盟国对乌克兰提供的武器越来越先进，一旦乌克兰直接打击俄罗斯本土，冲突将有升级风险。美国和外交官员告诉路透社，华府已经和基辅当局就此商讨。

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据中央社今天报道说，这些台面下的讨论高度敏感，先前不曾见诸媒体报导，美方对于援乌武器使用没有定下明确的地理限制。不过3名美国官员和外交消息人士表示，这些讨论寻求就冲突升级的风险达成共识。

基辅当局对抗俄罗斯入侵部队越来越有斩获，超乎美国情报官员先前预测，总统拜登政府和美国盟友也越来越有意愿提供乌克兰长程武器，包括M777榴弹砲。

美国官员原本预测乌克兰会被军力更强大许多的俄军占领；近来则表示乌军有望克敌制胜，因而有意武装乌军，顺手推舟。美国官员指出，拜登政府甚至正在考虑供应乌克兰“海马斯多管火箭系统”（HIMARS）M142发射器。这款发射器射程数百公里不等，取决于发射的武器。

但美国情报机构也警告风险日益升高，尤其俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）昭然若揭的野心与俄军表现不相称。美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）本月在联邦参议院听证会中表示，未来数月这场战争恐怕“朝更不可预测而且可能升级的走向”。

美方官员曾表示，美国刻意不直接对俄军作战，但是五角大厦的指挥官们经常与乌克兰领袖联系，提供关键情报，让乌军得以锁定陆地和海上的俄军。同样不愿具名的第2位美国官员表示，华府和基辅对于特定的西方援乌武器系统，在使用上有共同的“理解”。这名官员说：“目前为止，我们对于使用这些武器的门槛，意见一致。”

据中央社说，根据俄罗斯外交部网站今天公布的谈话内容，俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）警告西方，供应能够打击俄罗斯领土的武器给乌克兰，会“朝情势升级迈出严重一步，令人无法接受”。

该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/aopl/202205270191.aspx