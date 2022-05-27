乌战酿全球小麦荒缺 粮仓南美洲却爱莫能助

乌克兰/俄罗斯/南美洲

乌克兰战争引发世界粮食短缺担忧之际，南美小麦成为聚焦。巴西和阿根廷，加上巴拉圭和乌拉圭，通常也被视为 "世界粮仓"，原本应有能力满足乌克兰战争造成的全球小麦短缺问题。但专家认为，天气、成本和当地消费是南美小麦可能不能救场的原因和障碍。

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据法新社今天报道称；国际社会对世界第四大小麦生产国俄罗斯的制裁，以及乌克兰（第七）产量下降30%，再加上印度暂停出口（第三），导致小麦价格飙升。但是，这南美四个国家是代表世界上最大的小麦生产地区的广大农业地区，预计不会对全球危机提供任何缓解。

巴西小麦自需都不够。据巴西农业和畜牧业研究公司的一个部门Embrapa Trigo称，在巴西这个农业大国，今年的小麦播种面积预计将增加3%到11%之间。同一消息来源说，创纪录的小麦价格、不断增长的需求和 "有利的天气预报，加强了对种植面积增加的估计"，种植面积可能从2021年的270万公顷增加到2022年的略高于300万。

但是，这个拥有2.13亿居民的巨大国家无法满足其内部需求，估计为每年1270万吨，而且还在继续增长。巴西国内的运输和物流成本正在推动巴西农民，特别是该国南部的农民出口，这推动了进口的增长。巴西是世界上第八大小麦进口国，其中大部分从阿根廷购买（87%）。

据法新社，南美另一个农业大国，拥有4500万人口的阿根廷，由于气候的原因可能收成受挫。罗萨里奥农业交易所（北部）的分析师Tomas Rodriguez Zurro告诉法新社："我们预计小麦的播种面积将下降约8%，应播种630万公顷，而去年为680万公顷。据这位专家来说，种子的减少主要是由于该国遭遇干旱。

此外，农民被迫减少使用化肥"，因为化肥的价格随着乌克兰的战争而飙升了。

巴拉圭（人口750万）和乌拉圭（人口350万）的小麦产量很好，这两国今年不指望产量有任何上升趋势，而且两国小麦产量对国际市场影响不大。法新社采访巴拉圭生产联合会主席Héctor Cristaldo表示，巴拉圭是 "唯一满足本国内部需求并出口小麦的亚热带国家，但巴拉圭的产量在全球市场中并不重要。"我们消费70万吨，另外出口70万吨，其中95%出口到巴西，其余出口到智利。在南美洲内部就消费了。