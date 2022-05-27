俄罗斯一大区议会共产党议员罕见要求普京自乌克兰撤军

俄罗斯/有共产党议员呼吁普京撤军

俄罗斯远东滨海地区的共产党议员今天在地区议会上呼吁停止对乌克兰的军事进攻，发难的议员没有听从共产党其他议员的阻止而继续要求撤军.该议员随后被剥夺了投票权。该地区共产党机构警告要对大胆讲话议员施以惩罚。俄罗斯共产党支持普京对乌克兰发动的被称作是特别军事行动的侵略战争。

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据法新社今天报道说，这是第一次由共产党的当选代表发起这样的倡议，俄罗斯共产党组织一直支持2月24日根据普京总统的命令对乌克兰发动的军事攻击。

在该议会会议上，俄罗斯共产党（KPRF）成员列昂尼德-瓦西里耶维奇（Leonid Vasilyevich）议员站起来宣读了对总统普京的讲话。当时其他议员和也出席会议的该地区州长几次试图让瓦西里耶维奇闭嘴。

但瓦西里耶维奇说："几天前，在滨海边疆区立法议会的一次会议上，通过了一系列支持在军事行动中死亡的士兵家属的措施，"根据议会在YouTube账户上发布的会议视频，瓦西里耶维奇说，“我们明白，如果我们的国家不停止战争行动，将会有越来越多的孤儿。” 瓦西里耶维奇继续说：“在军事行动的过程中，人们最终成为残疾人，这些年轻人原本可以为我们的国家做出很大的贡献。”

瓦西里耶维奇最后说，"我们要求立即撤出俄罗斯军队。"他的计划引来一些掌声。

该地区的州长Oleg Kojemiako随后要求剥夺Vasilyevich和另一位在他演讲后表态支持的共产党议员Gennady Shulga的发言权，州长指责他们 "诋毁正在与纳粹主义作斗争的俄罗斯军队（......）"。

该视频被俄罗斯《生意人报》发布在网上。

据该报道称，随后，这两名共产党议员被大会取消了当天的投票资格，27票赞成，5票反对。议会中的共产党议员小组领导人阿纳托利-多尔加乔夫随后讲话谴责了他的共产党同事，并承诺采取 "最强烈的惩罚措施"。

法新社说，俄罗斯当局已经加强了他们的打压和法律武器，现在已经立法对任何被发现 "诋毁 "军队或发布有关军队的 "虚假信息 "的人，处以重罚或监禁。