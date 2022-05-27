普京拿5000万吨粮食为钓饵

俄罗斯/乌克兰/小麦

俄罗斯周五表示，它的目标是在下一季出口5000万吨粮食，比今年大幅增加，因为世界普遍担心俄罗斯对乌克兰的进攻会导致粮食危机。但俄罗斯出口粮食可能有条件。俄罗斯总统普京周四对意大利总理德拉吉表示，只要取消对莫斯科的制裁，他就准备帮助克服因持续冲突导致乌克兰和俄罗斯粮食被封锁而造成的粮食危机。

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据法新社今天报道称，俄罗斯的粮食出口目前因供应链和金融部门的制裁而受阻，而农业大国乌克兰的粮食出口则因俄罗斯的军事攻击而陷入瘫痪。

据俄罗斯农业部长说，"在这个季节（2021-2022年），俄罗斯已经出口了3500万吨粮食，包括2850万吨小麦，到农业年度结束时（6月30日），我们的目标是出口3700万吨粮食，"农业部长德米特里-帕特鲁舍夫在一个部门的出口商论坛上说，"而未来的季节（从2022年7月1日开始）我们估计俄罗斯的出口潜力为5000万吨。"

俄罗斯估计，2022年的收成将是1.3亿吨，高于去年的1.214亿吨。

俄罗斯和乌克兰都是农业大国，其小麦、玉米和向日葵尤其供应世界市场。

俄罗斯的冲突和报复性制裁破坏了全球粮食平衡，引起了人们对一场严重危机的担忧，这将特别影响到最贫穷的国家。

普京表示，只要取消对莫斯科的制裁，他就准备帮助 "克服粮食危机"。普京的言论引发了对他是讹诈的指控。

据克里姆林宫的一名高级官员上周承认，俄罗斯自2021年底就开始为这场危机做准备，甚至在2022年2月乌克兰冲突爆发之前就已经开始了。

根据克里姆林宫的一份声明，普京26日在与意大利总理德拉吉通电话时说，"只要西方取消出于政治动机的限制，俄罗斯就准备通过出口粮食和化肥为克服粮食危机做出重大贡献。

法新社说，该电话会谈是由德拉吉先生发起的。德拉吉试图建议俄罗斯与乌克兰在有联合国等多方参与的机制下谈判停火。

美国五角大楼发言人约翰-柯比当即指责俄罗斯将粮食作为武器。美国指控俄罗斯做粮食讹诈。柯比重复批评说："他们把食物当作武器。"

昨天，普京保证，西方指责莫斯科自进攻乌克兰以来阻挠乌克兰粮食出口是 "毫无根据的"。他说：出现的困难，除其他外，与生产和物流链的运作中断有关，也与新冠病毒疫情大流行期间西方国家的金融政策有关。普京说：“美国和欧盟施加的反俄限制使情况更加恶化。”普京所指的是对俄罗斯实施的前所未有的制裁炮弹。

据法新社，乌克兰是粮食，特别是玉米和小麦的主要出口国，但乌克兰的农业生产因战争而受阻。而粮食大国俄罗斯因受制裁不能出售其生产和化肥，因为西方的制裁影响了金融和物流部门。这两个国家的小麦产量占世界的三分之一。

普京还向德拉吉通报了俄罗斯为在顿巴斯解放的城市建立和平生活而正在进行的工作，以及和平进程被乌克兰冻结的情况。

据意大利总理德拉吉在新闻发布会上说，"给普京打电话的目的是询问是否可以做些什么来解决现在在乌克兰仓库里躺着不能出口的小麦的问题"。德拉吉建议，"俄罗斯和乌克兰在疏通黑海港口方面进行合作"，这些面临腐烂危险的小麦就在这些港口，"一方面要清理这些港口，另一方面要确保在清理期间不发生冲突"。

据德拉吉说，俄罗斯方面有朝这个方向努力的意愿。德拉吉说他也将给乌克兰总统泽连斯基打电话，"看看是否有类似的意愿"。

就乌克兰战争，德拉吉当被问及他是否看到任何一线和平希望时，他说，答案是否定的。