美国扣押俄罗斯寡头在斐济豪华艇官司： 美国又赢了

斐济/扣押俄罗斯寡头豪华游艇

试图阻止美国当局扣押俄罗斯超级游艇阿玛迪亚号的上诉案，今天遭到斐济法院驳回。尽管这项判决将在7天后生效，该游艇登记注册的船东委托律师称，要将此案上诉到斐济最高法院，此间将阻止美国将该船拘走。

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阻止美国扣押俄国超级游艇诉讼案，再遭斐济法院驳回上诉。

这艘游艇价值3亿美元，美国声称与遭制裁的俄罗斯亿万富翁克里莫夫（Suleiman Kerimov）有关。斐济一个月前应美国要求，在这艘游艇抵达斐济时将船扣押。

然而游艇登记注册的船东、开曼群岛米尔马林投资公司（Millemarin Investments）否认克里莫夫是所有权人，并表示扣留阿玛迪亚号所依据的斐济法律，并不容许美国将这艘游艇开走。据米尔马林投资公司聘请的斐济律师汉尼夫（Feizel Haniff）声称，最初批准扣留阿玛迪亚号的高等法院法官，是应美国要求。

根据斐济上诉法院在判决书，驳回米尔马林投资公司的上诉，这项判决将在7天后生效。

但据汉尼夫告诉记者，他计划将此案上诉到斐济最高法院，并将在上诉审理之前，申请法院命令阻止美方人员将阿玛迪亚号驶离斐济。