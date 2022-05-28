乌克兰在顿巴斯的保卫战呈艰难

乌克兰/俄罗斯顿巴斯

乌克兰当局承诺尽一切努力保卫东部顿巴斯，但战局艰巨，因为俄罗斯军队在顿巴斯加强了攻势，促使乌克兰军队考虑从东部地区的某些前线作战略撤退以避免被包围。在乌克兰其他地区，战争也在继续。乌克兰军队南方司令部周六在脸书上说，俄罗斯军队在赫尔松南部地区集结了30辆T-62坦克和其他装甲车以及 "格拉德 "导弹系统，该地区正受到米-8直升机的猛烈攻击。

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据法新社今天报道说，乌克兰总统泽连斯基承认，"顿巴斯的局势非常、非常困难。"泽连斯基总统在周五的视频讲话中说，“我们正在保护我们的领土，并尽一切努力加强在顿巴斯的防御。”

自称亲俄的顿涅茨克（东部）分离主义 "共和国 "的领土防卫组织在电报上说，在俄罗斯军队的支持下，他们已经完全控制了关键地点莱曼。

俄罗斯和乌克兰军队都没有立即对这一消息发表评论，法新社无法独立核实。但据泽连斯基总统反驳说：“如果占领者认为莱曼和塞维罗涅茨克将是他们的，那他们就错了。顿巴斯将是乌克兰的。”

俄罗斯于2月24日发动的侵乌战争开始时对基辅和哈尔科夫（东北部）的攻势未获成功后，俄罗斯军队改为集中在乌克兰东部作战，声称要完全控制顿巴斯采矿盆地，该盆地自2014年以来一直被莫斯科支持的亲俄分裂分子部分控制。

俄新社援引亲俄分离主义共和国卢甘斯克的一名警察官员周五说，"塞维罗涅茨克市目前已被包围"，乌克兰军队被困在那里。乌克兰卢甘斯克州州长谢尔盖-盖达伊反驳说，说该地区将在 "一、二或三天内 "落入俄罗斯敌人的完全控制是假新闻。但他承认，“很可能他们不会 "拿下它，但也许会，为了避免被包围，可能会有命令让我们的部队撤退”。

据法新社说，在宗教方面，乌克兰东正教会的莫斯科分会已经与支持俄罗斯总统普京的俄罗斯精神当局断绝关系，这是一个历史性的举动。

该理事会宣布 "乌克兰东正教会完全独立和自治"，根据声明称，自冲突开始以来，乌克兰教会与其莫斯科领导层的关系一直 "复杂或不存在"。此举是近年来乌克兰的第二次东正教分裂事件。以基辅牧首区为代表的部分乌克兰教会已经在2019年因克里姆林宫对乌克兰的干涉而与莫斯科决裂。

乌克兰是俄罗斯东正教会的中心国家，东正教最重要的一些修道院都位于乌克兰。

据法新社，在乌克兰其他地区，战争也在继续。乌克兰军队南方司令部周六在脸书上说，俄罗斯军队在赫尔松南部地区集结了30辆T-62坦克和其他装甲车以及 "格拉德 "导弹系统，该地区正受到米-8直升机的猛烈攻击。

乌克兰已经要求从西方获得更多的武器，包括要求美国提供多管火箭发射器。

乌克兰总统的顾问Mykhailo Podoliak批评说，"一些盟友因为担心乌克兰战争升级而避免给予必要的武器。升级，真的吗？俄罗斯已经在使用最重的非核武器，战火能活活烧死人。也许现在是时候（......）给我们MLRS（多管火箭炮）了？"乌克兰总统府顾问Mykhailo Podoliak是在推特上如是说。

美国五角大楼发言人约翰-柯比没有证实美国媒体所透露。但他说：“我们仍然致力于帮助乌克兰在战场上获胜。”