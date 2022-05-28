俄军在乌克兰广投炸弹地雷 遗害无穷

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军方排雷正在加班加点，要赶在夏季到来之前尽量把俄罗斯军队曾经占领以及经过的地区，所留下的无数炸弹和地雷排除干净。因为，夏季，乌克兰人传统上尽享第聂伯等河畔、湖泊和河流的风光与水流。

广告 继续浏览后续

据法新社今天自乌克兰基辅旁一个湖泊排雷现场报道称，一个木制浮桥伸入基辅郊区霍伦卡湖的清澈湖面，那里的排雷人员正加紧在夏季开放前清除炮弹和其它地雷等爆炸物。在一个响满青蛙的呱呱叫声，没有其它打扰的田园风光中，还有两艘扫雷船在水面上航行，而一个潜水员和一架两栖无人机正在探索湖水深处的埋雷情况。

到周五，他们在此已经发现了10枚重型爆炸物，这是3月份俄罗斯和乌克兰士兵在这个地方发生的暴力战斗的残留物，当时这里位于前线。俄军的炸弹没有爆炸，因为与水的接触比炸弹抛掷向地面时不那么硬而没有引爆。

排雷专家们小心翼翼地把炸弹或地理抬起来，然后把它们放在一辆卡车的后面，把它们带到大约20公里以外的地方，在远离居民居住地引爆。

法新社说，排雷专家正在与死神恶魔争抢时间。"视频操作员Viktor Pohorilyi告诉法新社，他在屏幕上显示了在6.5米深处发现的一枚火箭，"泥浆正在把炸弹向前推进，在一个半月或两个月内这些爆炸物就会深埋在湖底泥淖，我们不会再看到任何炸弹地雷。

随着气温上升，时间至关重要。"夏天即将来临，当地人会如常下河泡澡，即使我们警告他们有风险"。

第聂伯河畔、湖泊和河流：基辅地区有许多可供游泳的水坑，在夏季人们非常喜欢来此怡情。在霍伦卡，小沙洲和草地可作为海滩，往常还有木制小屋，到处有人野餐。目前，还没有人在水边展开他或她的沙滩式浴巾。但是，自4月1日俄罗斯军队撤离乌克兰南部和东部以来，乌克兰首都的生活已经恢复了正常的模样，雷瓦先生相信，沐浴者很快就会到来。

另一个面临风险的受众是渔民。"排雷专家说："垂钓不要紧，但如果有人撒网，他们就有可能网到危险物品。排雷专家承认，他的团队只有两架水陆两栖无人机，将无法检查所有水点。因此，根据附近的战斗强度和使用该地区的人数，当局确定了优先次序。

法新社说，霍伦卡(Horenka)是一个建筑物几乎完全被毁，受害者尸体遍布的地方，当地居民很快就发现自己家人的名字在死者名单中。排雷专家称，到本周日，湖水的排雷工作应该已经完成，当地居民可以前来看水，并以湖水来“浇慰”他们的悲伤。