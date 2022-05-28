俄罗斯宣称成功试射“锆石”高超音速巡航导弹

锆石巡航导弹

俄罗斯国防部5月28日表示，俄罗斯已经成功测试了高超音速锆石巡航导弹，射程约1,000公里。视频显示，该导弹从巴伦支海（Barents Sea）的一艘船上发射，精确地打击了白海（White Sea）的一个目标。

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路透社说，这些高超音速武器的行进速度是音速的9倍，俄罗斯在过去一年中曾在军舰和潜艇上进行过锆石导弹试射。

尽管俄军队在为期三个月的入侵乌克兰期间遭受了严重的人员和装备损失，但却继续进行高调的武器试验。上个月，俄罗斯试射了萨尔马特（Sarmat）导弹，这是一种可以携带10枚或更多核弹头的洲际导弹。

另一方面，俄罗斯军方正在挣扎着为其在乌克兰某些地区的前线部队提供优质武器装备。

由于俄罗斯大量坦克在乌克兰战场上被摧毁，英国国防部周五（5月27日）发布情报更新说，俄罗斯最近几天可能已将50岁的苏联时代老型坦克T-62从仓库深处搬出来，部署到战场上，供试图占领乌克兰南部领土的俄军使用。

英国国防部情报更新说，这些坦克“几乎肯定特别容易受到反坦克武器的攻击”，并指出在战场上部署这些车辆的决定凸显“俄罗斯缺乏现代化的、可作战的装备”。

为应对中俄威胁，美国近期也进行了高超音速武器测试。美国空军表示，5月14日，空军B-52H轰炸机在南加州海岸成功发射一枚高超音速武器，即AGM-183A空射快速反应武器（ARRW）。

“测试团队确保我们完美地执行了这项测试。”第419飞行测试中队指挥官兼GPB CTF主任迈克尔‧荣奎斯特（Michael Jungquist）中校说，“我们的高技能团队在第一款空射高超音速武器上创造了历史。我们正在尽一切努力尽快将这种改变游戏规则的武器交付给作战人员。”

长期以来，美空军以及美军其它部门一再表示，新型高超音速武器将是未来作战的关键，尤其是在同中共和俄罗斯的潜在冲突中，意义重大。美空军还希望未来F-15EX、B-52H轰炸机、B-1B轰炸机能用高超音速导弹打击敌纵深高价值目标和时间敏感目标。

美国在3月中旬成功测试了空射吸气式高超音速武器（HAWC），从西海岸一架B-52轰炸机上发射，是洛克希德‧马丁公司版本的这一系统首次成功测试。