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据俄罗斯独立新闻网站梅杜扎（Meduza）报道，尽管俄罗斯对乌克兰开战表现不如预期，但克里姆林宫正讨论可能对乌克兰首都基辅再度发动攻击，甚至仍冀望在这场战争全面胜利。

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据中央社引述俄媒消息，克宫再度考虑攻打基辅。 俄罗斯独立新闻网站梅杜扎（Meduza）27日引述2名与克宫关系密切的消息人士和一名俄罗斯总统府内部人士称，克宫的国内政治圈人士鉴于俄军在乌克兰顿巴斯地区（Donbas）的攻势有进展，因而再度冀望莫斯科能在几个月内，“在乌克兰战争赢得胜利”。

根据梅杜扎消息，克里姆林宫认为，若俄军能夺下乌克兰顿内茨克州（Donetsk）和卢甘斯克州（Luhansk）的完整领土，便是俄罗斯在本月底“宣告胜利”的“最低限度方案”。不过，克里姆林宫定义的“最大限度方案”仍是夺下基辅。

消息人士说，俄罗斯最高领导阶层仍未放弃这个目标。梅杜扎的消息来源还说，不只克里姆林宫内部流传这类看法，俄罗斯执政党团结俄罗斯党（United Russia Party）的领导阶层也普遍这么认为。不过，消息人士说并不知道，俄罗斯国防部高层官员目前如何评估攻打基辅。

梅杜扎曾指，早在3月初，俄军领导阶层总算接受不可能“几乎没流血”就拿下基辅，也就是单靠当时已参与这场所谓“特殊军事行动”的兵力。梅杜扎的消息人士指出，关于这一点，俄罗斯领导阶层仍有运作空间，例如可以大量征兵送上战场。一名与俄罗斯总统府关系密切的人士表示：“至今大多是职业军人在战斗，他们的人数足以缓慢推进（在乌克兰攻势）；但若要加快行动，可以透过征兵。”