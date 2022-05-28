法德领袖呼吁普京释放亚速钢厂被俘士兵

和普京通话

法国总统马克龙和德国总理朔尔茨28日与俄罗斯总统普京三方通话，两人呼吁普京释放自马立乌波尔亚速钢铁厂投降的2500名乌克兰守军，并与乌克兰总统泽连斯基展开直接谈判。

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路透社报导，爱丽舍宫（Elysee Palace）表示，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）与德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）28日联合敦促俄罗斯总统普京（Vladimir Putin），释放遭俄军俘虏的2500名亚速钢铁厂（Azovstal）乌克兰守军。

爱丽舍宫又说，马克龙和朔尔茨也呼吁普京，同意与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）展开直接谈判。

俄罗斯本月稍早前表示，在乌克兰东南部港市马立乌波尔（Mariupol）亚速钢铁厂负嵎顽抗的将近2000名乌克兰战士，已向俄军投降。

马克龙和朔尔茨也坚持要求，必须紧急解除俄罗斯对乌克兰黑海港口敖德萨（Odesa）的封锁，让乌克兰谷物得以出口。

法新社报导，俄罗斯总统普京28日告诉德国和法国领袖，莫斯科当局已准备检讨如何输运被卡在乌克兰港口谷物的方法，但要求西方国家解除对俄罗斯施加的制裁。

普京也警告法国总统马克龙和德国总理朔尔茨，切勿持续提供武器给乌克兰，指称那会进一步颠覆乌克兰境内战事。

德国总理办公室表示，三位领袖通话持续80分钟。

普京表示，供应谷物给全世界市场遭逢的种种困难，都是西方国家错误经济和金融政策造成的。

克里姆林宫表示，普京告诉马克龙和朔尔茨，“俄罗斯已准备找出让谷物顺利出口的选项，包括乌克兰谷物从那个黑海港口出口”。

“增加俄罗斯肥料和农产品供应也有助于缓和全球粮食市场紧绷情势，当然那需要解除相关制裁。”

俄罗斯和乌克兰生产的小麦，占全球供应量30%。

德国总理办公室表示，朔尔茨和马克龙也要求普京，与乌克兰总统泽连斯基举行“直接认真谈判”。两位欧洲领袖也“坚持要求立即停火以及撤离俄罗斯部队”。

克里姆林宫指出，普京表示，莫斯科对于与基辅恢复对话抱持开放态度，但未提及普京与泽连斯基直接对话的可能性。