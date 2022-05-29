乌东顿巴斯遭火炮淹没 塞维罗涅茨克告急

乌克兰/俄罗斯

为争夺顿巴斯地区的控制权，乌克兰东部正在发生俄罗斯军队与乌克兰军队激烈的战斗，俄罗斯军队加紧攻击主要城市塞维罗多涅茨克，俄罗斯军队对该城施以猛烈炮火轰炸，此前，俄罗斯军队称已经拿下顿巴斯关键城镇莱曼。消息没有提及俄罗斯军方与乌克兰军队在东部战场投入兵力情况细节。

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乌克兰战争顿巴斯正被激烈的战斗蹂躏，而塞维罗涅茨克受到威胁情势告急。据法新社今天引述乌克兰军队总参谋部周日公布的一份报告，俄罗斯对顿巴斯采矿盆地的扼制正在收紧，特别是在塞维罗涅茨克周围，乌克兰军方称，敌人已经在进行攻击行动。

卢甘斯克州州长盖达伊Sergii Gaidai周六晚间在他的电报群Telegram账户上说："俄罗斯已动用一切手段夺取塞维罗涅茨克，或阻止该地区与乌克兰之间的任何连接。他承认，"接下来的一个星期将非常艰难，"但他说俄罗斯军队将无法在近期内实现他们计划的一切目标。

据塞维罗多涅茨克市市长奥列克桑德-斯特鲁克说："俄罗斯人采用了很多手段来攻打这座城市，但还不能彻底拿下该城。

该市长说，"我们相信，这个城市会顽强抵抗。" 但他警告说，这个战前有10万居民的城市的健康状况正在恶化。市长周六晚间在其电报账户上写道，"持续的轰炸 "使该市的饮用水供应变得糟糕，城市已经停电两个多星期了。他说，该市的人道主义援助中心的活动已经暂停。

据卢甘斯克州州长盖达伊报告，"俄罗斯军队只是在摧毁这座城市，"谢尔盖-盖达伊说，俄军已进入该市郊区，在那里遭受了兵员重大损失。他是在回应俄新社援引亲俄分离主义共和国卢甘斯克的一名警察官员的话，该官员周五说，"塞维罗多涅茨克市目前已被包围"，乌克兰军队被困在那里。

俄罗斯车臣共和国领导人拉姆赞-卡德罗夫周六晚间在Telegram上声称，"塞维罗涅茨克已经在我们的完全控制之下（......）该市已经被解放"。

战事再往西，俄罗斯国防部周六证实，它已经控制了关键的莱曼镇--该镇为顿巴斯的主要城市斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克开路。亲俄分离主义分子 "自称 "的这个共和国的领土防卫部门周五在电报群上表示，在俄罗斯军队的 "支持 "下，已经 "完全控制 "了莱曼。

乌克兰军队星期天表示，俄罗斯军队正在这一地区加强攻势。

乌克兰总统泽连斯基曾承认，"顿巴斯这一地区的局势非常、非常困难"，有密集的炮火和导弹袭击。但他说，"如果占领者认为莱曼和塞维罗涅茨克将是他们的，那他们就错了。顿巴斯将是乌克兰的"。

法新社说，在战争开始时对基辅和哈尔科夫（东北部）的攻势不成功后，俄罗斯军队集中在乌克兰东部，声称要全面夺取顿巴斯，该地区自2014年以来一直由莫斯科支持的亲俄分裂分子部分控制。