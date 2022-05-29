乌战以来泽连斯基首去东部探访士兵

乌克兰/泽连斯基

乌克兰总统泽连斯基周日访问了哈尔科夫地区，这是泽连斯基自俄罗斯入侵该国东部以来的首次东部实地访问。俄罗斯军队最近几周从那里撤军，将部队集中在其他战线。泽连斯基是在结束了对东部探查访问后在公共平台上报告了他的行程。

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据乌克兰总统泽连斯基周日在电报群上报告，“哈尔科夫和该地区有2229所房屋被毁。我们将恢复、重建并带回生活。”

泽连斯基在Telegram上还注明说："在哈尔科夫和所有其他邪恶光顾肆虐的城市和村庄。" 泽连斯基在留言中附上了他访问的视频。

据录像显示，泽连斯基身着卡其色军装和防弹背心，在官员人员和武装士兵的陪同下，在路边检查被破坏和被摧毁的车辆。

泽连斯基称，“在这场战争中，占领者正试图达到他们所能达到的任何结果。但他们一定早就明白，我们将保卫我们的土地，直到最后。他们没有机会了。”

泽伦斯基说：“我们将战斗，我们将获胜。 ”

法新社说，自2月24日俄罗斯入侵开始以来，哈尔科夫这个乌克兰的第二大城市几乎每天都遭到轰炸，最近几周，随着俄罗斯军队向东部和南部的其他方向移动，哈尔科夫得到了喘息的机会。然而，该市东部地区有时仍是俄罗斯军队袭击的目标。