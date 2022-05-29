德国据报自3月底以来几乎未向乌克兰提供任何武器

德国/乌克兰/俄罗斯

据德国《星期日世界报》5月28日报导，据该报获得的文件清单显示，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）以与北约盟国达成的协议为由，拒绝向乌克兰提供重型武器，如此前德方曾承诺的防空坦克和装甲运兵车。同时，自3月底以来，德国甚至几乎没有向乌克兰提供任何重要的轻型武器。

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报导指，从3月30日至5月26日，乌克兰只收到了德国政府提供的两批武器。而这两批都只包含小型武器。根据《星期日世界报》获得的清单显示，5月中旬，德国向乌克兰发送了3000个反坦克地雷和1600个专用反坦克地雷。此外，德国政府在一个月前提供给乌克兰的第一批军事物资只包括机枪备件、打火机、引爆线、无线电台、手榴弹、炸药和地雷。

据乌克兰方面称，德国最后一次提供防空和反坦克武器是在两个多月前，即3月25日。该援助包括2000枚“铁拳3”导弹和1500枚“针式”便携防空导弹。然而，根据乌方日期为3月29日的清单显示，该国士兵在战场上对这些弹药的需求仍然存在。乌克兰军队还需要像“鱼叉”反舰导弹这样的反舰导弹。

据该报报导，德国尚未满足乌方提出的武器援助要求，尽管朔尔茨公开承诺会进一步向其供应。值得一提的是，朔尔茨星期四在达沃斯世界经济论坛上发表讲话时重申，德国正在向乌克兰提供重型武器，这是德国战后第一次向战区提供武器。他并称：“我们不能允许普京赢得这场战争”。

德国国防部的一位女发言人向《星期日世界报》回应称：“关于具体武器运输的信息是最新的，而且是保密的，所以请理解，我既不能提供更详细的信息，也不能确认细节”。

乌克兰驻德国大使梅利尼克（Andrij Melnyk）本周在接受德国《图片报》采访时批评朔尔茨缺乏“领导力和勇气”。梅利尼克在采访中说：“不幸的是，这是一次失败，特别是在立即从德国交付重武器以抑制俄罗斯人在顿巴斯的巨大攻势方面。”他补充说：“在军事上，乌克兰只是被柏林抛弃了。”

梅利尼克认为，在申请加入欧盟的问题上，德方也没有向乌克兰发出令人鼓舞的信号。梅利尼克批评朔尔茨说：“我不认为他有这样的领导力和勇气”。

另据消息显示，德国驻乌克兰大使费尔德胡森(Anka Feldhusen)最新在受访时强调，德国将向乌克兰输送重型武器，“而这一决定是最终的”。

就德国此前承诺向乌克兰提供的“猎豹”式防空坦克，费尔德胡森解释说：“我的意思是，一开始有误解，但我认为我们现在对乌克兰真正需要的东西的清单有了更多的协调。我认为现在这个过程已经开始，每个人都知道它是如何运作的。他们已经被批准了。”

费尔德胡森强调，德国关于向乌克兰提供“黄鼠狼”步兵战车的决定也没有被放缓。她说：“这些‘黄鼠狼’（步兵战车）确实已经停放了近十年。只是，据我所知，它们不能作战，所以需要修理，然后才能转移。我不知道所有这些细节，但我们的决定是最终的：我们将发送重型武器。我认为这将会发生。”