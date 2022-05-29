波罗的海国家政客抨击法德首脑与普京通话 波兰对乌提供18门155毫米自走炮

乌克兰/欧洲/政治

法国总统马克龙和德国总理朔尔茨5月28日与俄总统普京再次举行了电话会谈。两国首脑呼吁普京尽快与乌克兰总统泽连斯基进行直接谈判。普京则在通话中就“继续向乌克兰注入西方武器的危险做法提出了批评”。在俄罗斯全面入侵乌克兰近百日之际，法德首脑再次与普京接触的决定引发了波罗的海国家政客的批评。拉脱维亚防长帕布里克斯（Artis Pabriks）29日通过推特直言：“似乎有一些所谓的西方领导人，他们对自我羞辱有明确的需求，并完全脱离政治现实。”另据波兰广播电台（Polskie Radio）周日报导，乌克兰军队收到了由波兰提供的18门KRAB“克莱博”155毫米自行榴弹炮。

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据克林姆林宫在三国领导人通话后发表的声明称：“为落实此前以这种方式进行的接触，双方领导人就乌克兰的最新事态发展交换了意见。俄罗斯总统向其他各方详细介绍了正在进行的特别军事行动中的最新事件，指出俄罗斯武装部队正在严格遵守国际人道主义法准则，并谈到为在马里乌波尔和顿巴斯其他被解放城市建立和平生活而正在开展的系统工作。”俄方声明宣称：“谈判轨道的进展受到了特别关注，由于基辅的过错，谈判一直在停滞不前。弗拉基米尔·普京重申，俄方对恢复对话持开放态度。俄罗斯总统对继续向乌克兰注入西方武器的危险做法提出批评，告诫要警惕该国进一步破坏稳定和人道主义危机恶化的风险。”

中东欧和波罗的海国家的领导人及政界人物对他们的西欧同行与普京通电会谈的意愿感到不安，重新引发了对一些欧盟国家正在推动基辅割让领土以结束战争的猜疑。拉脱维亚副总理兼国防部长帕布里克斯（Artis Pabriks）周日通过推特映射说：“似乎有一些所谓的西方领导人，他们对自我羞辱有明确的需求，并完全脱离政治现实。”

爱沙尼亚议会外委会主席米凯尔森（Marko Mihkelson）亦通过脸书表示：“令人难以置信的是，法国和德国的现任领导人如何在不知不觉中为俄罗斯的新暴力行为铺平道路。马克龙和朔尔茨今天与普京的80分钟电话不可避免地套用马克龙自己的话——这不是‘脑死亡’吗？是的，这些都是针对我们的盟友的严厉话语，但持续使战争的实施者和犯罪的实施者合法化是对我们整个盟友空间的威胁。”

米凯尔森续称：“为什么巴黎和柏林都没有从（最近）的历史中吸取教训呢？为什么要为推迟对乌克兰的武器援助寻找借口（德国国防部代表谎称北约不向乌克兰提供坦克和飞机的协议并不存在），为什么要假设普京的俄罗斯对一个伟大的欧洲国家发动歼灭性战争，会遵守任何承诺？如果马克龙和朔尔茨担心乌克兰港口被封锁导致的北非和其他地区的粮食危机，那么就必须采取行动，在黑海建立人道主义船队，为乌克兰货船的通过提供便利。帮助乌克兰抵抗侵略并最终击败试图改变世界秩序的俄罗斯，也是更合理的做法。马克龙和朔尔茨可以把电话挂起来，紧急前往乌克兰。”

此前，爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）5月16日在接受专访时表示，“我认为，如果每个人都经常与普京通话，他就无法真正意识到自己正被孤立。因此，如果我们想向其明确传递‘你被孤立了’的信号，那就不要与他对话。”卡拉斯补充道，在她看来，此类会谈永远不会取得任何成果。当被问及西方和俄罗斯之间的外交渠道是否应该继续保持开放时，卡拉斯说：“军事胜利是唯一可以一劳永逸地结束这一切并惩罚侵略者的方式。”

值得一提的是，据发起筹款的立陶宛互联网广播公司Laisves TV称，在过去的三天里，数百名立陶宛民众众筹了500万欧元，以用于帮助乌克兰购买一架土耳其军用无人机——拜拉克塔尔-TB2。立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）周日在受访时强调，俄罗斯“必须被孤立”。他称，因为包括印度、澳大利亚、日本、韩国和“小台湾”在内的世界各方都在焦虑地关注乌克兰发生的事情。兰茨贝尔吉斯表示：“（俄罗斯）给占领者一个占领领土的机会，意味着这可以在其他地方重演。”

同样在当天，据波兰广播电台报导，乌克兰军队已经收到了由波兰提供的18门KRAB“克莱博”155毫米自行榴弹炮。据波兰政府内部的知情人士透露，这些设备是为三个炮兵师准备的。波兰还培训了一百名乌克兰炮兵为操作这些自行榴弹炮服务。报导称，由于波兰的援助，乌克兰人现在至少有24门西方自行加农榴弹炮可供他们使用。法国此前向乌克兰捐赠了至少6门“凯撒”155毫米车载榴弹炮。此外，从波兰运往乌克兰的武器包括大约250辆T-72坦克、122毫米自行榴弹炮2S1“Goździk”和Grad火箭发射器。波兰还为乌克兰空军的米格-29和苏-27战机捐赠了空对空导弹。