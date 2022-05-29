皇马击败利物浦 第14次捧欧洲冠军杯

皇马/利物浦

在法兰西体育场举行的一场推迟了30多分钟的决赛中，皇家马德里1-0击败利物浦，赢得了他们创纪录的第14个冠军联赛冠军。比赛的唯一进球是由巴西运动员维尼修斯在第59分钟打进的。这是皇马教头意大利人安切洛蒂作为教练创纪录地第四次赢得欧洲冠军杯，此前他在AC米兰（2003年，2007年）和第一次在马德里（2014年）都率队夺冠。

广告 继续浏览后续

欧洲冠军杯决赛昨天晚上在法国巴黎北郊的法兰西体育场举行。皇马队对阵利物浦队。

比赛两大争议，一是球赛延后开踢长达30分钟。二是裁判拒绝录像判决。

再就是赛后看台大乱，据报出现假票横流，被拒绝入场的球迷，花钱买了假票进不得场内，还可能被调查票源，心情大伤，在场外也骚动不安。警方拘捕多人。

据法新社说，当数万名球迷涌入巴黎法兰西体育场并试图闯入球场，准备翻越障碍物观看利物浦与皇家马德里的冠军联赛决赛时，混乱和沮丧成为当天晚上的聚焦消息。

欧冠杯决赛一票难求。场外黑市票价据称起价就是2000欧元，最高是3000欧元。数以万计的球迷蜂拥进入球场外围，很多人翻越围栏试图冲进场内。这场混乱迫使组织者将开球时间推迟了30多分钟，并使那些支付了门票却错过了整个上半场的观众大为沮丧。

比赛组织者许诺对球赛前的混乱做调查。