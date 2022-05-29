罕见：东正教“教皇”称理解乌克兰东正教会决裂心情与立场

俄罗斯/乌克兰/东正教

俄罗斯牧首基里尔周日今天表示，他理解乌克兰东正教会的决定。乌克兰东正教会本周宣布将与俄罗斯决裂，因为俄罗斯对邻国乌克兰邻国发动侵略战争，而俄罗斯东正教一直坚定支持普京以及普京的侵略战争。

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法新社今天引述牧首基里尔在莫斯科基督救世主大教堂的礼仪中说："我们完全理解乌克兰东正教会目前的苦难，我们明白，主教奥努弗尔和他的主教团必须以最明智的方式行事，以免使乌克兰信众的生活复杂化。

作为莫斯科和全俄罗斯的牧首，基里尔说他祈祷没有什么临时的障碍会破坏俄罗斯与乌克兰人民的精神团结。

乌克兰东正教会莫斯科分会周五宣布，由于俄罗斯在乌克兰的侵略战争而脱离俄罗斯，宣布其 "完全独立 "于俄罗斯精神当局。评论称，这是一个历史性的举动。

乌克兰教会发言人在接受法新社采访时说，教会理事会坚持 "完全拒绝基里尔牧首的立场"，基里尔牧首曾多次支持俄罗斯在乌克兰的军事侵略行动。

普京的军事侵略和基里尔对这一行动的支持，使仍依附于莫斯科的乌克兰教会处于越来越难以维持的境地。乌克兰数百名牧师最近签署了一封公开信，要求基里尔因他在冲突中的立场而被宗教法庭审判。

乌克兰是俄罗斯东正教会的中心，东正教在乌克兰有一些最重要的寺院。

据法新社，乌克兰教会的决裂举措是近年来乌克兰的第二次东正教分裂。以基辅牧首区为代表的部分乌克兰教会已经在2019年因克里姆林宫在乌克兰的干预作用而与莫斯科决裂，并承诺效忠于设在伊斯坦布尔（前君士坦丁堡）的东正教牧首巴托洛缪。