乌克兰:谷物出口遭遇后勤挑战
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处于战争中的乌克兰，谷物出口面临严峻的后勤挑战。就此，欧盟委员会已决定，帮助出口乌克兰谷物。而莫斯科则在周六声称，已告知法德两国领导人，俄罗斯做好了准备，为乌克兰谷物的出口提供帮助。但条件是，取消相关制裁。基辅的官方贸易数据显示，2021年的乌克兰小麦出口量为2000万吨，玉米出口量超过2400万吨。而如今的出口量仅为往年同期的六分之一。乌克兰总统泽连斯基（Volodimir Zelensky）曾多次恳请国际社会，助其恢复小麦出口，避免全球危机。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）日前在节目中所谈及的话题之一。
本台法广RFI法文网两周前2022年05月13日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇报道指出，欧盟委员会已经决定，帮助乌克兰谷物的出口。但所面临的后勤挑战之大有如与之相关的食品安全之重。
本台法广RFI法文专栏的这篇报道原标题为[Céréales d'Ukraine: le défi logistique des exportations]。换做中文可译作[乌克兰的谷物:出口的后勤挑战]。下面做简介以供分享。
乌克兰谷物出口并没有完全停顿 -
据我们法广RFI法文«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）记者在这篇报导中的介绍，最新数字显示，2022年05月上旬（01日至10日）的发送量近132000吨，其中121000吨玉米、7000吨大麦和4000吨小麦。当前的贸易节奏受到战争的限制。乌克兰如今平均每月出口100万吨，仅是以往的六分之一。
乌克兰谷物出口靠罗马尼亚港口 -
原因主要是后勤。乌克兰在黑海的港口无法通行。运输如今主要依赖在罗马尼亚康斯坦察（Constanta）的港口。
谷物是由火车、卡车甚至是平底大驳船（barge）从位于乌克兰西南端多瑙河沿岸的港口运抵。一艘运载7万吨的货轮，需要50多列火车来替代。整个行动漫长，罗马尼亚的这个港口现已饱和。
乌克兰谷物出口火车运输有难题 -
本台法广RFI法文报道指出，其它替代的解决办法包括使用波罗的海国家的港口，尤其是波兰和立陶宛。但经上述国家转运存在技术障碍。它们的铁轨宽度与乌克兰的不一样。这就必须换火车或卡车，或更换车轴。因此，有数千个火车厢被困在波兰边境。等待期估计需要16天。当前的出口节奏不足以撤离仍在仓库中的两千万吨谷物，这是欧盟的数据。
欧洲积极调动火车厢和储粮筒仓 -
欧盟建议的方案主要基于一个联络运输企业和交易商之间的平台，以更有效地管理供需关系。这一想法包含调动额外的起重机能力，还有驳船和火车厢。
本台法广RFI2022年05月13日星期五在«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）里刊出的这篇报道最后提到，欧盟委员会呼吁清点欧洲境内尚有的库存能力，以便乌克兰转运其谷物，出口全世界。这不仅对所有依赖乌克兰谷物的国家至关重要，对需要外汇的基辅当局也一样。此外，乌克兰还需要腾出其储粮筒仓（Silo），以存放下一个农季的收成。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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