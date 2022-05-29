乌克兰:谷物出口遭遇后勤挑战

俄乌战争 / 粮食供应

处于战争中的乌克兰，谷物出口面临严峻的后勤挑战。就此，欧盟委员会已决定，帮助出口乌克兰谷物。而莫斯科则在周六声称，已告知法德两国领导人，俄罗斯做好了准备，为乌克兰谷物的出口提供帮助。但条件是，取消相关制裁。基辅的官方贸易数据显示，2021年的乌克兰小麦出口量为2000万吨，玉米出口量超过2400万吨。而如今的出口量仅为往年同期的六分之一。乌克兰总统泽连斯基（Volodimir Zelensky）曾多次恳请国际社会，助其恢复小麦出口，避免全球危机。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）日前在节目中所谈及的话题之一。

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RFI Image Archive / Lors d’un entretien avec le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz, la Russie s’est dite « prête à trouver des options pour une exportation sans entraves des céréales, y compris des céréales ukrainiennes en provenance des ports situés sur la mer Noire », selon un communiqué du Kremlin. Ici, un entrepôt de blé appartenant à Ivan Kilgan, chef du village de l'association agricole régionale, dans le village de Luky, dans l'ouest de l'Ukraine, le vendredi 25 mars 2022. (illustration) AP - Nariman El-Mofty / RFI Image Archive

本台法广RFI法文网两周前2022年05月13日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇报道指出，欧盟委员会已经决定，帮助乌克兰谷物的出口。但所面临的后勤挑战之大有如与之相关的食品安全之重。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台法广RFI法文专栏的这篇报道原标题为[Céréales d'Ukraine: le défi logistique des exportations]。换做中文可译作[乌克兰的谷物:出口的后勤挑战]。下面做简介以供分享。

乌克兰谷物出口并没有完全停顿 -

据我们法广RFI法文«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）记者在这篇报导中的介绍，最新数字显示，2022年05月上旬（01日至10日）的发送量近132000吨，其中121000吨玉米、7000吨大麦和4000吨小麦。当前的贸易节奏受到战争的限制。乌克兰如今平均每月出口100万吨，仅是以往的六分之一。

乌克兰谷物出口靠罗马尼亚港口 -

原因主要是后勤。乌克兰在黑海的港口无法通行。运输如今主要依赖在罗马尼亚康斯坦察（Constanta）的港口。

RFI Image Archive / Ukraine : les ports de la mer Noire sont devenus impraticables. Le trafic passe aujourd’hui essentiellement par le port de Constanta, en Roumanie. Ici, un cargo transportant du maïs en provenance d'Ukraine, chargé dans le port de Constanta, en Roumanie, le 28 avril 2022. (illustration) © REUTERS/Daniel Stoenciu / RFI Image Archive

谷物是由火车、卡车甚至是平底大驳船（barge）从位于乌克兰西南端多瑙河沿岸的港口运抵。一艘运载7万吨的货轮，需要50多列火车来替代。整个行动漫长，罗马尼亚的这个港口现已饱和。

乌克兰谷物出口火车运输有难题 -

本台法广RFI法文报道指出，其它替代的解决办法包括使用波罗的海国家的港口，尤其是波兰和立陶宛。但经上述国家转运存在技术障碍。它们的铁轨宽度与乌克兰的不一样。这就必须换火车或卡车，或更换车轴。因此，有数千个火车厢被困在波兰边境。等待期估计需要16天。当前的出口节奏不足以撤离仍在仓库中的两千万吨谷物，这是欧盟的数据。

欧洲积极调动火车厢和储粮筒仓 -

欧盟建议的方案主要基于一个联络运输企业和交易商之间的平台，以更有效地管理供需关系。这一想法包含调动额外的起重机能力，还有驳船和火车厢。

RFI Image Archive / La Commission européenne appelle aussi à identifier les capacités de stockages disponibles sur le sol européen, pour faire transiter les céréales avant leur exportation ailleurs dans le monde. Ici, Silos à grains. (illustration) Getty Images - artur carvalho / RFI Image Archive

本台法广RFI2022年05月13日星期五在«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）里刊出的这篇报道最后提到，欧盟委员会呼吁清点欧洲境内尚有的库存能力，以便乌克兰转运其谷物，出口全世界。这不仅对所有依赖乌克兰谷物的国家至关重要，对需要外汇的基辅当局也一样。此外，乌克兰还需要腾出其储粮筒仓（Silo），以存放下一个农季的收成。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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