乌克兰战争：法国外长科隆纳今访基辅

法国/乌克兰

法国新任外长今天（5月30日周一）出访乌克兰，与乌克兰总统泽连斯基会晤。法国外交部表示，外长首访乌克兰来，以 "展示在俄罗斯侵略面前，法国对乌克兰人民的声援"。科隆纳外长也是自2月24日俄罗斯进攻乌克兰以来，到访基辅的法国最高级别官员。

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法国外交部还在声明中指出，外长与乌克兰总统泽连斯基和外长库莱巴会晤，尤其会谈及有关乌克兰的粮食和油籽出口被封锁的问题，因为这一现状会增加全球粮食不安的实际风险。

科隆纳外长还访问了乌克兰中部城市布查，在俄军占领期间，布查市平民遭到大屠杀，俄军被指认为始作俑者 。借出访的机会，法国外长还 "把包括消防车和救护车在内的民用设备交给当地政府"。

上周二，科隆纳上任后首次对德国进行了外事访问。她强调，"七国集团中没有一个国家（与俄罗斯）开战"，但她呼吁 "在各个层面上，进一步加强对乌克兰的长期支持"。当时她还提及马克龙总统的 "欧洲政治共同体 "的设想，其中有可能接纳乌克兰或英国。

泽连斯基总统今天也将向在布鲁塞尔出席乌克兰特别峰会的欧洲国家领导人发表讲话。