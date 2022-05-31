法国反恐检察官以战争罪立案调查记者遇害案  俄官媒称法国记者为“雇佣兵"

法国/俄罗斯/乌克兰

就在法国外长在基辅访问期间，法国BFM电视台记者弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）5月30日在陪同一个车队撤离卢甘斯克地区的平民时被弹片集中死亡。俄罗斯官媒声称该记者是“雇佣兵“，法国反恐检察官今天表示已经以战争罪立案调查此案。

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根据来自多个信息来源和目击者的消息，今年32岁的法国记者在卢甘斯克地区的西维罗多涅茨克镇被落在他所乘坐的乌克兰警察装甲车附近的炮弹碎片击中，与他同在一辆车后面的同事马克西姆-布兰斯泰特（Maxime Brandstaetter）被弹片击中腿部，"受了轻伤"。两名记者的乌克兰翻译奥克萨娜-莱乌塔则并未受伤。

事件发生在法国新任外交部长出访基辅期间，这是自从俄乌战争爆发之后，法国政府的首位官员出访基辅。法国外长凯瑟琳-科隆纳谴责此事是俄罗斯针对“"一个人道主义车队和一名记者的双重犯罪“。

总部设在法国的无国界记者组织（RSF）表示，这是自俄罗斯发动进攻以来，在乌克兰被杀害的第八名记者--也是第二名法国记者。法国国际广播电台所属的法国国际媒体集团总裁就此事件发表公告向记者以及家属表示哀悼慰问。

不过，俄罗斯官媒塔斯社在周一下午声称，这名法国记者并 "不是记者，而是雇佣兵"，并援引亲俄罗斯的卢甘斯克人民共和国民兵的一名官员的话说"不排除他参与了向乌克兰武装部队阵地运送武器和弹药。这名军官谴责基辅部队 "利用平民作为人质"，救护车车队 "向武装部队运送弹药和食品"。

法国国家反恐检察官办公室今天宣布，正在对法国记者的死亡案以“战争罪“做调查， 反恐检察官办公室表示：调查的理由是故意攻击受国际武装冲突法保护的人的生命，故意攻击没有直接参与冲突的人，以及故意攻击人道主义援助任务中雇用的人员和车辆。

据法新社报道， 自俄乌战争爆发以来，法国国家反人类罪和反战争罪司法调查中心已经就在乌克兰受到危害的法国公民得事件启动了五个司法调查程序。

今年3月14日，法国-爱尔兰记者皮埃尔-扎克谢夫斯基在基辅附近的霍伦卡死亡后，进行了第一次调查。随后又有三起案件因2月25日至3月16日在马里乌波尔（乌克兰南部）、3月1日至12日在戈斯托梅尔（基辅地区）和2月24日起在切尔尼戈夫（北部）发生的行为而被立案。

第五项调查涉及一名法国人于3月26日至4月7日期间在基辅附近的Borodianka和Velykyi Lis受伤。 法国司法部门只有在受害者是法国人、被指控的战争罪的犯罪者是法国人或犯罪者在法国领土上有惯常居所的情况下，才能对在法国领土外发生的事件进行调查。