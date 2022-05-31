混乱的欧冠决赛：利物浦队主席给法国体育部长写信，要求道歉

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5月28日晚，利物浦队的球迷们拿着票却无法入场。

在混乱的欧冠决赛结束后三天，利物浦队的主席周二写信给法国体育部长阿梅莉·奥德亚-卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castera），要求向利物浦的球迷们道歉。

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上星期六在法兰西体育场举行的欧冠决赛是在一片混乱中进行的。在混乱的决赛结束后三天，在英国利物浦，抗争的声音仍然没有降低，利物浦队的主席周二要求向利物浦的球迷们道歉。

法新社报道，利物浦队的主席汤姆·维尔纳（Tom Werner）写信给法国体育部长阿梅莉·奥德亚-卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castera），表达他的愤怒。

利物浦队主席写信的原因是，奥德亚-卡斯特拉女士和法国内政部长达马南周一在讲话中重申了他们自周六晚上以来一直在说的话，这就是：英国的足球球迷们对混乱事件负有主要责任，因为他们进行了“大规模的、工业性的、有组织的假门票欺诈”。法国体育部长进一步表示，利物浦“将他们的球迷留在了大自然中”。

这些指责让利物浦队的球迷回想起了1989年发生的可怕的希尔斯堡惨案，这场灾难导致97人在混乱中丧生，而曾经在很长的时间内，红军的球迷却被认为要负责任，最后，才被裁定，应该负责任的是警方的错误的决定。

根据《利物浦回声报》，利物浦队的主席汤姆维尔纳在给奥德亚-卡斯特拉的信中写道，“您的评论是不负责任的、不专业的和完全不尊重人的。”他补充道，“我代表所有经历过这场噩梦的球迷，要求你们道歉。”

法国体育部长周二中午称，她还没有收到利物浦的来信，但开始认错了。她说：“有些利物浦的球迷是完全遵守规定的，他们的夜晚或者被毁掉了，或者没有能够观看这场比赛，我们显然应该向他们道歉。”