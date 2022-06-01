约200万英囯人患有“新冠长期症状”

英国

英国国家统计局今天公布官方统计数据显示，英国国内估计约200万人有“新冠长期症状”（long COVID），占总人口约3%。

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中央社报道，最常见的COVID-19长期症状是疲倦。自行通报患者中，55%表示他们会感到疲倦，其次是呼吸急促（32%）、咳嗽（23%）、肌肉疼痛（23%)。

英国国家统计局表示，在长期症状患者中，最大的族群是35至69岁女性，居住在资源较缺乏地区，并从事如社工、教师或照护人员等特定职业。

英国国家统计局还称，因健康问题造成活动不便或失去能力的患者也是常见的新冠长期症状族群。

英国国家统计局的分析还发现，200万名通报出现长期症状的患者中，近1/3是在去年爆发Omicron变异株疫情期间确诊或怀疑自己染疫。

英国4月发布的另一项研究也显示，因感染新冠住院患者中，在1年后完全康复者仅约占1/4

这项由英国国家卫生研究院（National Institute for Health and Care Research）进行的研究总共访调超过2300名患者。研究也发现，女性患者完全康复的可能性较男性低上33%。

随著疫苗接种率上升，以及确诊和重症住院案例减少，过去曾是全球疫情最严重国家之一的英国，今年取消所有防疫限制。

自2年多前疫情爆发以来，英国登录确诊病例近1880万例，近17万8000人病殁。

根据英国国家统计局（ONS），新冠长期症状患者中，约有140万人表示，他们首次确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）或怀疑被感染，至少是在12周前。

国家统计局也发现，其中82万6000人首次感染至少是在1年前，而有37万6000人表示，距离他们确诊已有2年以上。