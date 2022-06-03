乌战百天马克龙陡遇压力？催他快访基辅

法国/乌克兰/马克龙

法国总统马克龙应该在卸任欧洲联盟轮值主席一职前访问乌克兰基辅的批评与催促的声音，越来越响。英国、加拿大和葡萄牙总理、美国外交首脑、波兰总统和波罗的海国家的总理。所有人都访问了乌克兰，但马克龙没有。而且马克龙还保持与俄罗斯总统普京电话联系。尽管有压力，马克龙说他只想在适当时候去基辅。

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法国总统马克龙面临压力，终于有可能要去乌克兰。据法新社今天报道称，星期二，法国国家元首再次被问及这个问题时，马克龙说，"我一直都有同样的答案，"他说，“在适当的时候，在合适的条件下，我将作这次旅行。”

同一天，乌克兰外交部长库莱巴Dmytro Kouleba向他发出了强烈呼吁：“欢迎他，无论何时。” 他补充说："如果马克龙先生在法国担任欧盟主席期间来，那就更好了"，欧盟主席任期于6月30日结束。

2月8日，马克龙在莫斯科与俄罗斯总统普京会面一天后访问了基辅，他正在加紧努力避免冲突。没有成功：2月24日，俄罗斯军队入侵了乌克兰。

从那时起，马克龙就没有再回来过，而其他人，由于俄罗斯在乌克兰北部的军事挫折，使基辅及其郊区，包括名列榜首的殉难城市布沙和伊尔平，成为外国元首或政府首脑的必经之地。

西班牙首相桑切斯4月21日也在那里。捷克和斯洛文尼亚的政府首脑也去那里，几乎是在一个月前。

马克龙为3月和4月不访问乌克兰的理由是法国的总统竞选。

但他本可以在竞选连任当选后的第二天就应该作此访问。法国前总统奥朗德在新任法国外长凯瑟琳-科隆纳访问基辅两天后，于周三表示说：“现在是马克龙落实于行动的时候了。”

法新社说，马克龙并不是唯一对这项访问避而不谈的欧洲领导人。德国总统弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）被基辅视为与莫斯科过于接近，4月初他想访问乌克兰时被基辅拒之门外，而总理朔尔茨（Olaf Scholz）也仍然没有采取这一行动。意大利也没有这样做。德国、法国和意大利是欧盟的三个最大经济体。柏林和罗马严重依赖俄罗斯的碳氢化合物。

据战略研究基金会的研究员弗朗索瓦-海斯堡（François Heisbourg）说："没有行动的上述三个人具有很高的被识别度。他说，"这三个国家也被认为是对俄罗斯最宽容的国家"。据海斯堡补充说，无论对错，他们都被怀疑希望迅速结束战争，尽管马克龙一直说任何和平协议的条款都取决于乌克兰。

法国领导人马克龙与他的乌克兰同僚连伦斯基以及与他保持联系普京通过几个小时的电话。

马克龙曾警告说，在可能的和平建设进程中，不要有 "口头升级 "和任何 "羞辱 "俄罗斯的愿望。

泽连斯基对此批评说，"我知道马克龙想从俄罗斯和乌克兰之间的调解中得到结果，但马克龙没有得到任何结果，"泽连斯基在5月中旬这样说。泽连斯基之前对法国总统很尖刻，暗示马克龙害怕普京。

但马克龙说，对法国的任何批评都是不公平的，马克龙指出巴黎向乌克兰武器交付和支持对俄罗斯的制裁。而且马克龙还说，他只在与泽连斯基协调下与俄罗斯总统打电话交谈。

据法国前外交官、欧洲对外关系委员会专家玛丽-杜穆林说，"法国没有理由为其对乌克兰的承诺感到羞愧，" 她对埃马纽埃尔-马克龙选择柏林而不是基辅作为其选举后的首次出访感到 "惊讶"。

据法新社认为，马克龙出访基辅的合适机会可能出现在6月23-24日的欧盟峰会前后，届时将讨论乌克兰加入欧盟的申请。法国一位官员称，"这不是漠不关心，也不是居高临下，"这位接近总统府的消息人士说，"马克龙去那里不是为了自拍，而是为了获得具体的成果。"